До температурного рекорда Липецку не хватило всего 0,4 градуса

Всего 0,4 градуса не хватило показателям термометра, чтобы сравняться с температурным рекордом самого теплого дня 27 декабря в Липецке.



Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в Липецке было зафиксировано 2,7 градуса выше нуля — этот показатель немного не дотянул до установленного максимума. Так, лидерство по самой высокой температуре на нынешнюю дату продолжает удерживать 2011 год, когда абсолютный максимум составил +3,1 градуса.

