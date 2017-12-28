вчера, 18:33
До температурного рекорда Липецку не хватило всего 0,4 градуса
Всего 0,4 градуса не хватило показателям термометра, чтобы сравняться с температурным рекордом самого теплого дня 27 декабря в Липецке.
Как сообщили GOROD48 в Липецком областном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня в Липецке было зафиксировано 2,7 градуса выше нуля — этот показатель немного не дотянул до установленного максимума. Так, лидерство по самой высокой температуре на нынешнюю дату продолжает удерживать 2011 год, когда абсолютный максимум составил +3,1 градуса.
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