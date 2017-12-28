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вчера, 18:30

На столичной фабрике «Меньшевик» директор убил охранника и сбежал‍

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#Меньшевик #стрельба #убийство #бегство
На столичной фабрике «Меньшевик» директор убил охранника и сбежал‍

Директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов сегодня устроил стрельбу в здании предприятия.

Планы "Перехват" и "Сирена" объявлены в Москве для розыска бывшего владельца кондитерской фабрики "Меньшевик", который в среду утром устроил стрельбу на предприятии, а потом скрылся. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Стрелявший скрылся, введены план "Перехват" и "Сирена", - сказал источник.

Объявленный в розыск Илья Аверьянов (1968 года рождения) был одет в светлый костюм и черную куртку, отметил собеседник агентства. Силовики предполагают, что он может передвигаться на автомобиле Audi А6.

Конфликт на фабрике, расположенной на Иловайской улице, произошел в среду около 09:00 по московскому времени. По данным представителя Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлии Ивановой, бывший собственник фабрики, находясь на ее территории, вступил в словесный конфликт с нынешним руководством предприятия. После этого он достал оружие и выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.
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#Меньшевик #стрельба #убийство #бегство

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