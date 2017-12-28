Разработчик «Ангосата» признал потерю связи со спутником

Разработавшая ангольский спутник "Ангосат" ракетно-космическая корпорация "Энергия" признала потерю связи с аппаратом. В сообщении на сайте предприятия говорится, что "Ангосат" вывели на расчетную орбиту в заданное время, он вышел на связь, однако затем с него перестала поступать телеметрия.





«В заданное время AngoSat-1 был выведен на расчётную орбиту и вышел на связь, но через некоторое время с него перестала поступать телеметрическая информация», — говорится в сообщении.



Отмечается, что в настоящее время специалисты анализируют имеющуюся телеметрию «для устранения нештатной ситуации — ведётся работа по восстановлению связи».



Ранее источник рассказал, что с первым национальным спутником связи Анголы потеряна связь.



26 декабря с космодрома Байконур стартовала ракета «Зенит» с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1. Разработавшая ангольский спутник AngoSat-1 РКК «Энергия» подтвердила потерю связи с аппаратом. Об этом заявили в пресс-службе компании, - передает RT «В заданное время AngoSat-1 был выведен на расчётную орбиту и вышел на связь, но через некоторое время с него перестала поступать телеметрическая информация», — говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время специалисты анализируют имеющуюся телеметрию «для устранения нештатной ситуации — ведётся работа по восстановлению связи».Ранее источник рассказал, что с первым национальным спутником связи Анголы потеряна связь.26 декабря с космодрома Байконур стартовала ракета «Зенит» с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1.