В мире

вчера, 18:20

Разработчик «Ангосата» признал потерю связи со спутником

303
#Ангостат #спутник
Разработчик «Ангосата» признал потерю связи со спутником

Разработавшая ангольский спутник "Ангосат" ракетно-космическая корпорация "Энергия" признала потерю связи с аппаратом. В сообщении на сайте предприятия говорится, что "Ангосат" вывели на расчетную орбиту в заданное время, он вышел на связь, однако затем с него перестала поступать телеметрия.

Разработавшая ангольский спутник AngoSat-1 РКК «Энергия» подтвердила потерю связи с аппаратом. Об этом заявили в пресс-службе компании, - передает RT.

«В заданное время AngoSat-1 был выведен на расчётную орбиту и вышел на связь, но через некоторое время с него перестала поступать телеметрическая информация», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время специалисты анализируют имеющуюся телеметрию «для устранения нештатной ситуации — ведётся работа по восстановлению связи».

Ранее источник рассказал, что с первым национальным спутником связи Анголы потеряна связь.

26 декабря с космодрома Байконур стартовала ракета «Зенит» с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1.
303
#Ангостат #спутник

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

В Донбассе прошел крупный обмен пленными
#Донбасс #обмен #пленные
В Донбассе прошел крупный обмен пленными

вчера, 18:24

В мире
В Доминикане 12 человек погибли от отравления поддельным ромом
#Доминикана #ром #отравление
1
В Доминикане 12 человек погибли от отравления поддельным ромом

вчера, 09:35

В мире
СМИ сообщили о похищении в Киеве российского специалиста по блокчейну
#Киев #Лернер #блокчейн
1
СМИ сообщили о похищении в Киеве российского специалиста по блокчейну

вчера, 09:07

В мире
«Нафтогаз» назвал преимущества покупки газа у России после решения суда‍
#Украина #Россия #газ
«Нафтогаз» назвал преимущества покупки газа у России после решения суда‍

вчера, 08:58

В мире
Генштаб обвинил США в подготовке террористов на базе в Сирии
#Генштаб #США #Сирия
Генштаб обвинил США в подготовке террористов на базе в Сирии

вчера, 08:24

В мире
МЧС прокомментировало слухи о метеорите в небе над Симферополем
#МЧС #метеорит #Симферополь
МЧС прокомментировало слухи о метеорите в небе над Симферополем

26.12.2017 23:09

В мире