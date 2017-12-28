вчера, 18:20
Разработчик «Ангосата» признал потерю связи со спутником
Разработавшая ангольский спутник "Ангосат" ракетно-космическая корпорация "Энергия" признала потерю связи с аппаратом. В сообщении на сайте предприятия говорится, что "Ангосат" вывели на расчетную орбиту в заданное время, он вышел на связь, однако затем с него перестала поступать телеметрия.
«В заданное время AngoSat-1 был выведен на расчётную орбиту и вышел на связь, но через некоторое время с него перестала поступать телеметрическая информация», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время специалисты анализируют имеющуюся телеметрию «для устранения нештатной ситуации — ведётся работа по восстановлению связи».
Ранее источник рассказал, что с первым национальным спутником связи Анголы потеряна связь.
26 декабря с космодрома Байконур стартовала ракета «Зенит» с первым национальным спутником связи Анголы AngoSat-1.