Общество

34 минуты назад

Перед Новым годом новоселье справили 20 сирот

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#дети #сироты #жильё
Перед Новым годом новоселье справили 20 сирот

На покупку жилья из областного бюджета было потрачено более 31 миллиона рублей.

20 липецких сирот сегодня справили новоселье на улице Артёмова в микрорайоне "Елецкий".

Как сообщает управление ЖКХ Липецкой области, в рамках программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»  было закуплено 20 однокомнатных квартир. Жилые помещения приобретены в многоквартирном доме №5 на улице Артемова.

На покупку жилья из областного бюджета было потрачено более 31 миллиона рублей. Квартиры имеют хорошую планировку, оборудованы индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. Произведена отделка. Средняя площадь – 39,9 квадратных метра. Всего в этом году детям-сиротам в рамках государственной программы планируют предоставить 177 квартир.  
1 168
#дети #сироты #жильё

Комментарии (1)

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Житель

2 минуты назад
Будущие притоны, сочувствую соседям.
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