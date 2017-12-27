Общество
34 минуты назад
Перед Новым годом новоселье справили 20 сирот
На покупку жилья из областного бюджета было потрачено более 31 миллиона рублей.
20 липецких сирот сегодня справили новоселье на улице Артёмова в микрорайоне "Елецкий".
Как сообщает управление ЖКХ Липецкой области, в рамках программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» было закуплено 20 однокомнатных квартир. Жилые помещения приобретены в многоквартирном доме №5 на улице Артемова.
На покупку жилья из областного бюджета было потрачено более 31 миллиона рублей. Квартиры имеют хорошую планировку, оборудованы индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. Произведена отделка. Средняя площадь – 39,9 квадратных метра. Всего в этом году детям-сиротам в рамках государственной программы планируют предоставить 177 квартир.
Как сообщает управление ЖКХ Липецкой области, в рамках программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» было закуплено 20 однокомнатных квартир. Жилые помещения приобретены в многоквартирном доме №5 на улице Артемова.
На покупку жилья из областного бюджета было потрачено более 31 миллиона рублей. Квартиры имеют хорошую планировку, оборудованы индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. Произведена отделка. Средняя площадь – 39,9 квадратных метра. Всего в этом году детям-сиротам в рамках государственной программы планируют предоставить 177 квартир.
Житель