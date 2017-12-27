Перед Новым годом новоселье справили 20 сирот

На покупку жилья из областного бюджета было потрачено более 31 миллиона рублей.

20 липецких сирот сегодня справили новоселье на улице Артёмова в микрорайоне "Елецкий".



Как сообщает управление ЖКХ Липецкой области, в рамках программы «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» было закуплено 20 однокомнатных квартир. Жилые помещения приобретены в многоквартирном доме №5 на улице Артемова.



На покупку жилья из областного бюджета было потрачено более 31 миллиона рублей. Квартиры имеют хорошую планировку, оборудованы индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. Произведена отделка. Средняя площадь – 39,9 квадратных метра. Всего в этом году детям-сиротам в рамках государственной программы планируют предоставить 177 квартир.