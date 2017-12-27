Погода в Липецке

36 минут назад

В Липецкой области до +5

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#оттепель
В Липецкой области до +5

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области ожидается очень теплая погода, не исключены местами небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие моросящие осадки, туман. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью и днем от 0 до 5 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие моросящие осадки, днем без осадков. Температура ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем от +2 до +4. 

Самым теплым день 28 декабря в Липецке был в 2011 году, когда температура воздуха достигла +5 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1996 году — 31 градусов мороза. 

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#оттепель

Комментарии (1)

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kaiman

30 минут назад
Фу отвратительная погода нет новогоднего настроения!!!
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