В Липецкой области до +5

В ближайшие трое суток на территории Липецкой области ожидается очень теплая погода, не исключены местами небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Среднесуточные температуры воздуха составят 0-2 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 28 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие моросящие осадки, туман. Ветер юго-западный, 6-11 м/сек. Температура ночью и днем от 0 до 5 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, ночью небольшие моросящие осадки, днем без осадков. Температура ночью от 0 до 2 градусов тепла, днем от +2 до +4.

Самым теплым день 28 декабря в Липецке был в 2011 году, когда температура воздуха достигла +5 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1996 году — 31 градусов мороза.