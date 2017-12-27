Правительство планирует расформировать Росимущество

После выхода России из острой фазы кризиса у правительства больше нет задачи по «большой» приватизации госактивов. Поэтому для Росимущества нужно определить новые ориентиры. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.



Другие политики также подтвердили «Известиям», что работа ведомства в нынешнем виде «приближается к своему финалу». Как стало известно, рассматривается возможность преобразование Росимущества в госкорпорацию с частичной потерей функций.

У новой структуры могут остаться полномочия только по управлению госсобственностью.

«Функцию управления имуществом… нужно посмотреть, как вплести можно будет, может быть, в земельные отношения, может быть, еще в какую-то сферу. Но уже здесь у Росимущества мало места. Это превратилось в такую достаточно рутинную работу. Перед ними надо поставить масштабную задачу», — отметил Шувалов.

Еще один федеральный чиновник рассказал «Известиям», что функции Росимущества предлагается распределить между другими ведомствами.