В России

39 минут назад

Правительство планирует расформировать Росимущество

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#росимущество

После выхода России из острой фазы кризиса у правительства больше нет задачи по «большой» приватизации госактивов. Поэтому для Росимущества нужно определить новые ориентиры. Об этом заявил первый вице-премьер Игорь Шувалов.

Другие политики также подтвердили «Известиям», что работа ведомства в нынешнем виде «приближается к своему финалу». Как стало известно, рассматривается возможность преобразование Росимущества в госкорпорацию с частичной потерей функций.

У новой структуры могут остаться полномочия только по управлению госсобственностью.

«Функцию управления имуществом… нужно посмотреть, как вплести можно будет, может быть, в земельные отношения, может быть, еще в какую-то сферу. Но уже здесь у Росимущества мало места. Это превратилось в такую достаточно рутинную работу. Перед ними надо поставить масштабную задачу», — отметил Шувалов.

Еще один федеральный чиновник рассказал «Известиям», что функции Росимущества предлагается распределить между другими ведомствами.

74
#росимущество

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