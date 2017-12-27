В Липецке - отключение воды и запуск в отопительную систему зеленого реагента

В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения 28 декабря с 09:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

- ул. Меркулова, 43, 55, 57, 51а, 51, 45, 47, 49, 41, 39а, 39, 37;



- пр-кт 60 лет СССР, 21, 19, 17, 19а, 13, 15, 15а, 15б, 11, 11а, 7, 5, 3, 9, 9а;



- ул. Катукова, 14, 12, 10, 8, 4, 6, 4а;



- пр-кт Победы, 134, 132, 126, 130, 122, 124, 116, 118, 128.



- ул. 9 мкр-он, 22/3, 24/2, 42а, 25, 24;



- ул. Московская, 57, 55, 59, 75, 75а/2, 67, 65, 63, 69, 71, 73, 61д, 61г, 61в, 61б, 61а, 57б;



- частный сектор: ул. Яна Фабрициуса, ул. Донецкая, ул. Днепровская, ул. Черноземная, ул. Западная, Товарищеская, ул. 40 лет ВЛКСМ, ул. Аэродромная, ул. Бескрайня.



Подвоз воды: по заявкам жителей.



Для контроля над герметичностью систем теплопотребления и несанкционированным разбором воды из систем отопления, в тепловую сеть от котельной «село Подгорное», к которой подключены сжилые дома № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2 по ул. Крайняя добавлен реагент (уранин А), окрашивающий воду в зеленый цвет.



В случае обнаружения утечек, луж, подтоплений в подвальных помещениях водой зеленого цвета, а также при появлении окрашенной воды из кранов в квартирах необходимо незамедлительно сообщить по телефонам: 23-28-84, 23-28-81 и следовать указаниям.



Теплоснабжение указанных выше жилых домов осуществляется химически подготовленной водой, качество которой определяет возможность её использования только для отопления, ввиду отсутствия открытой схемы централизованного горячего водоснабжения.



Отбор воды из системы отопления на нужды горячего водоснабжения строго запрещается!





Дополнительную информацию можно получить по тел. 075 и 236- 075