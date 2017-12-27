Липецкий центр культуры завоевал бронзу на всероссийском конкурсе

Областной центр культуры, народного творчества и кино признали одним из лучших в стране.

Всероссийский смотр-конкурс на звание «Лучший дом (центр) народного творчества Российской Федерации 2017 года» провел «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова».

Как сообщает Липецкий областной центр культуры, народного творчества и кино, конкурс проводился по трем номинациям: «Сохранение и развитие жанров любительского художественного творчества, нематериального культурного наследия», «Учебно-методическая и информационная деятельность», «Инновационные проекты в культурно-досуговой сфере».

В номинации «Сохранение и развитие жанров любительского художественного творчества, нематериального культурного наследия» III место присуждено Областному центру культуры, народного творчества и кино Липецкой области.

Конкурс проводился в целях выявления, изучения и обобщения передового опыта методической работы домов (центров) народного творчества в сфере поддержки народного искусства, выработки новых форм организации культурно-досуговой деятельности, формирования единого информационного пространства и внедрения в практику новых современных технологий.