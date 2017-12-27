Происшествия

сегодня, 15:24

В Липецке экскаватор оборвал трамвайные и троллейбусные провода

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#авария #ДТП
В Липецке экскаватор оборвал трамвайные и троллейбусные провода

Возле азотно-тукового производства НЛМК образовалась пробка.

Сегодня в Липецке во время транспортировки экскаватора тот задел перетяжку, на которой крепились контактные линии троллейбусов и трамваев. Авария произошла напротив азотно-тукового производства НЛМК. Движение обоих видов транспорта остановилось около 20 минут назад. Сейчас ремонтная бригада восстанавливает крепление линий.

В сторону Новолипецка движение возможно только по одной полосе.


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#авария #ДТП

Комментарии (11)

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Липчанин

16 минут назад
да.уж!, какие нах троллейбусы? их больше нет. И город48 забыл про это?
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Липчаннин

сегодня, 16:16
А каких обоих видов. Тролейбусы разве еще ходят?
ответить

да.уж!

сегодня, 16:12
опять троллейбусы пробки создают!!!
ответить

,

сегодня, 16:09
Голосуем за продление 315 маршрута до Аршина http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html . Спасибо! С наступающими!!!
ответить

с

сегодня, 16:02
Колаев руководит.
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злой обыватель

сегодня, 15:40
Иванов -тупой * . Статья есть про гладиолусы для этого * . Но * кожевников же руку растирает.
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злой обыватель

сегодня, 15:38
М эр ау. Как сосать то * у дяди, неплохо?
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111

сегодня, 15:37
5-рка редко ходит хорошо что не на Участке 1-вого трамвая обрыв!
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111

сегодня, 15:37
Сегодня в Липецке во время транспортировки экскаватора тот задел перетяжку, на которой крепились контактные линии троллейбусов и трамваев.Движение обоих видов транспорта остановилось. Писака не в курсе того, что в Липецке пэр Иванов угробил троллейбусы ???
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злой обыватель

сегодня, 15:36
А давайте пидру деревенскую мэра за убой троллейбуса на шишку натянем.
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