Происшествия
сегодня, 15:24
В Липецке экскаватор оборвал трамвайные и троллейбусные провода
Возле азотно-тукового производства НЛМК образовалась пробка.
Сегодня в Липецке во время транспортировки экскаватора тот задел перетяжку, на которой крепились контактные линии троллейбусов и трамваев. Авария произошла напротив азотно-тукового производства НЛМК. Движение обоих видов транспорта остановилось около 20 минут назад. Сейчас ремонтная бригада восстанавливает крепление линий.
В сторону Новолипецка движение возможно только по одной полосе.
В сторону Новолипецка движение возможно только по одной полосе.
Липчанин
Липчаннин
да.уж!
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злой обыватель
злой обыватель
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111
злой обыватель