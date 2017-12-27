В Липецке экскаватор оборвал трамвайные и троллейбусные провода

Возле азотно-тукового производства НЛМК образовалась пробка.

Сегодня в Липецке во время транспортировки экскаватора тот задел перетяжку, на которой крепились контактные линии троллейбусов и трамваев. Авария произошла напротив азотно-тукового производства НЛМК. Движение обоих видов транспорта остановилось около 20 минут назад. Сейчас ремонтная бригада восстанавливает крепление линий.



В сторону Новолипецка движение возможно только по одной полосе.





