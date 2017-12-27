Экономика

сегодня, 14:58

В областном центре живётся дешевле всего

10 674
#торговля #цены
1
В областном центре живётся дешевле всего

А дороже всего - в Воловском районе.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в октябре самая дешевая «потребительская корзина» зафиксирована в Грязинском районе – 1990,16 рубля, самая высокая стоимость аналогичного набора продуктов – в Липецком районе – 2567,72 рубля, что на 29% или 577,6 рублей дороже, чем у лидера.

Чтобы определить уровень жизни людей на каждой из территорий Липецкой области, необходимо соотнести стоимость «продуктовой потребительской корзины» с доходами населения, т.е со среднемесячной заработной платой. Иными словами – определить, сколько условных продуктовых наборов, необходимых для жизнедеятельности, может приобрести житель каждого района или города на одну среднемесячную заработную плату. Именно такую методику использует Всемирный Банк для определения самых дорогих городов мира.

Как показали расчеты, дешевле всего в октябре, как и в предыдущем месяце, жилось в областном центре, где на среднемесячную зарплату можно было купить 17,05 условных наборов продуктов питания. На последнем месте – Воловский район, жители которого на одну зарплату могут приобрести всего 9,35 условных наборов.

В октябре увеличился разрыв между лидером и аутсайдером: если в сентябре разница между показателями составляла 1,6 раз, то в октябре 1,8 раз. Также в октябре 17 муниципальных образований улучшили данный показатель по сравнению с предыдущим месяцем, за исключением Хлевенского, Задонского и Воловского районов. В результате рейтинг Хлевенского района ухудшен на 5 позиций до 15 места, Задонского района – на 9 позиций – до 16 места, а Воловский район, как и в предыдущем месяце остался на последнем месте областного рейтинга. Данный показатель зависит не только от заработной платы, но и от уровня цен, который формируют руководители торговых предприятий на каждой территории.

10 674
#торговля #цены
1

Комментарии (10)

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123

27 минут назад
Наталья, не забывай платить взносы за сад и прививки своей живности.
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Наталья

53 минуты назад
Чтоб не говорили- в селе все свое с грядки, и из сарайки хрюкает ,мукает,вот в магазин везут все по завышенным ценам, даже мыльно-рыльные принадлежности!я купила дом в пригороде и всем довольна,куры,кролики сад.трудится надо ,а не ждать блюдце!
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Живётся

сегодня, 16:41
Кому живётся весело вольготно на Руси, Фома сказал помещику, Лука сказал попу, купчине толстопузому сказали братья Губины Иван и Митродор ....
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,

сегодня, 16:10
Голосуем за продление 315 маршрута до Аршина http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html . Спасибо! С наступающими!!!
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Николай

сегодня, 15:58
Надо руководство управления потребительского рынка и Росстата посадить на эту корзину лет на пять. Пусть покажут, как можно прожить на 1990 рублей.
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Городу 48

сегодня, 15:34
Вы на улицу выйдете проведите опрос у людей спросите хватает ли им средств на питание на жкх на одежду
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гость

сегодня, 15:28
Согласен
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123

сегодня, 15:27
только в липецкой обл зарплаты по обл выше чем в обл центре хотя это наверно и правильно достойная жизнь в селах выливается в достойную жизнь горожан но пока что то идет не так
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Водятел

сегодня, 15:27
Желаю сотрудникам управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, весь 2018 год питаться условным набором продуктов питания.
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ДНР

сегодня, 15:08
Ох и твари --им бы эту корзину --с этой корзины можно умереть.
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