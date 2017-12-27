В областном центре живётся дешевле всего

А дороже всего - в Воловском районе.

Как сообщает управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области, в октябре самая дешевая «потребительская корзина» зафиксирована в Грязинском районе – 1990,16 рубля, самая высокая стоимость аналогичного набора продуктов – в Липецком районе – 2567,72 рубля, что на 29% или 577,6 рублей дороже, чем у лидера.

Чтобы определить уровень жизни людей на каждой из территорий Липецкой области, необходимо соотнести стоимость «продуктовой потребительской корзины» с доходами населения, т.е со среднемесячной заработной платой. Иными словами – определить, сколько условных продуктовых наборов, необходимых для жизнедеятельности, может приобрести житель каждого района или города на одну среднемесячную заработную плату. Именно такую методику использует Всемирный Банк для определения самых дорогих городов мира.



Как показали расчеты, дешевле всего в октябре, как и в предыдущем месяце, жилось в областном центре, где на среднемесячную зарплату можно было купить 17,05 условных наборов продуктов питания. На последнем месте – Воловский район, жители которого на одну зарплату могут приобрести всего 9,35 условных наборов.

В октябре увеличился разрыв между лидером и аутсайдером: если в сентябре разница между показателями составляла 1,6 раз, то в октябре 1,8 раз. Также в октябре 17 муниципальных образований улучшили данный показатель по сравнению с предыдущим месяцем, за исключением Хлевенского, Задонского и Воловского районов. В результате рейтинг Хлевенского района ухудшен на 5 позиций до 15 места, Задонского района – на 9 позиций – до 16 места, а Воловский район, как и в предыдущем месяце остался на последнем месте областного рейтинга. Данный показатель зависит не только от заработной платы, но и от уровня цен, который формируют руководители торговых предприятий на каждой территории.

