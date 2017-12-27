Из 2018 снеговиков выбрали 56 лучших

В Липецкой области наградили победителей конкурса «Две тысячи восемнадцать снеговиков».

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, в городском Дворце молодежи «Октябрь» наградили победителей конкурса «Две тысячи восемнадцать снеговиков» в номинации «Снеговик из нетрадиционных материалов» в рамках фестиваля «Петровские забавы». Напомним, 16 декабря площадь Петра Великого украсили главные символы зимы из самых различных материалов – лозы, ваты, фольги, бумаги, ниток и даже пластиковых стаканчиков. Среди более 400 экспонатов выбрали самых лучших и креативных.

Организаторы отметили 56 участников. Среди снеговиков выбрали самого сказочного, очаровательного, спортивного, креативного, праздничного, милого, веселого, кокетливого, яркого, быстрого, мягкого, сладкого, вкусного, актуального. Также организаторы назвали победителей в номинации «Самый нетрадиционный материал», выбрали лучшую композицию и лучшее панно. Участники получили дипломы и подарки. Праздничное настроение создали творческие номера.