Липецкая область – лидер точного земледелия

Цифровые технологии дошли до крестьян глубинки.

«Среди технологий точного земледелия в России наиболее распространены системы параллельного вождения, информатизации и мониторинга, картирования урожайности и дифференцированного внесения удобрений. Современная техника способна работать на полях круглосуточно. Кроме того, в сельском хозяйстве происходит перевод карт полей в цифровой вид и создаются информационные базы данных», сообщает iot.ru

Лидерами по количеству хозяйств, использующих элементы точного земледелия, являются Липецкая (812), Орловская (110) и Самарская (94) области; точного животноводства – Липецкая (51), Ленинградская (46), Костромская (24) области.

Для анализа уровня использования техники также был проведен патентный обзор по базе данных Европейской патентной организации – просмотрено около 15 тыс. патентных документов, из которых отобрано более тысячи по 25 странам мира за последние шесть лет.

Что касается патентной активности в области точного земледелия по странам – на первом месте с большим отрывом находится США, второе место можно разделить между Германией и Японией, на третьем – Китай к которому можно приравнять Францию и Нидерланды. Россия имеет низкую патентную активность в области точного земледелия, отмечает издание.

Фото: iot.ru