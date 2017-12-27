Общество

сегодня, 13:20

Липецкая область – лидер точного земледелия

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#сельское хозяйство #цифровые технологии
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Липецкая область – лидер точного земледелия

Цифровые технологии дошли до крестьян глубинки.

«Среди технологий точного земледелия в России наиболее распространены системы параллельного вождения, информатизации и мониторинга, картирования урожайности и дифференцированного внесения удобрений. Современная техника способна работать на полях круглосуточно. Кроме того, в сельском хозяйстве происходит перевод карт полей в цифровой вид и создаются информационные базы данных», сообщает  iot.ru

Лидерами по количеству хозяйств, использующих элементы точного земледелия, являются Липецкая (812), Орловская (110) и Самарская (94) области; точного животноводства – Липецкая (51), Ленинградская (46), Костромская (24) области.

Для анализа уровня использования техники также был проведен патентный обзор по базе данных Европейской патентной организации – просмотрено около 15 тыс. патентных документов, из которых отобрано более тысячи по 25 странам мира за последние шесть лет.

Что касается патентной активности в области точного земледелия по странам – на первом месте с большим отрывом находится США, второе место можно разделить между Германией и Японией, на третьем – Китай к которому можно приравнять Францию и Нидерланды. Россия имеет низкую патентную активность в области точного земледелия, отмечает издание.

 Фото: iot.ru

6 753
#сельское хозяйство #цифровые технологии
1

Комментарии (6)

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фонатик

42 минуты назад
ничего себе,и удои классные у нас,и земля делы чуть льни в переди планеты всей!
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Сергей 13

56 минут назад
Вы сами то поняли,что сказали?Вы где таких слов наслушались?
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Калдырь

сегодня, 14:51
Город 48. Печатайте больше статей про наши достижения. Люди должны всё таки поверить что мы действительно самые лучшие. ХА ХА ХА ХА. ХВАТИТ РЖАТЬ А ТО ОПИСАЮСЬ.
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А кто будет на земле работать когда

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Каждый пятый дипломированный специалист не может работать по профессии. Уровень безработицы среди выпускников с профессиональным образованием в семь раз превышает средний показатель по стране. А безработных выпускников вузов в июле 2016 года стало на 46% больше, чем в том же месяце 2015-го. При этом 19% из них службы занятости населения уже направили на профессиональную переподготовку. Как выяснил ВНИИ труда Минтруда РФ, во II квартале 2016 года уровень безработицы среди граждан от 15 до 24 лет составил 43%, в то время как средний показатель для всего населения 6%. В июле в стране было 15 тыс. выпускников с профессиональным образованием, имеющих статус безработных. Из них 4,6 тыс. — с высшим образованием (в июле 2015 года их было 2,5 тыс.).
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сегодня, 14:00
Росстат подвел итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи, проводившейся в 2016 году: цифры по Карелии говорят о катастрофическом сокращении числа сельхозпроизводителей, площади угодий и поголовья скота. В целом по Карелии на 1 июля 2016 год по данным переписи насчитывалось 67 сельскохозяйственных организаций, 336 крестьянских (фермерских) хозяйств, 92 индивидуальных предпринимателя, 92,8 тыс. личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан и 721 некоммерческое объединение граждан (садоводческие, огороднические и дачные). «За 2006-2016 годы в сельском хозяйстве республики произошли значительные изменения. Отмечается снижение количества сельхозтоваропроизводителей, земельных ресурсов, находящихся в их пользовании, сокращение посевных площадей и поголовья основных видов сельскохозяйственных животных», - говорится в официальном докладе Карелиястата.
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Оптимис

сегодня, 13:55
Ха ха ха ха ха
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