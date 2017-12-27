Липецкая область – почти Республика

В федеральный бюджет область не платит, и даже получает с него налоги обратно.

Журнал «Профиль» опубликовал исследование экономического состояния регионов.

По данным исследования журнала, по уровню экономического развития лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский, Республика Коми, Тюменская область, Сахалин, Москва, Красноярский край, Татарстан, Нижегородская область.

В «двадцатке» регионов-отличников в экономическом развитии и Липецкая область. Она на 13 месте.

В то же время, Липецкая область входит в число четырех, можно сказать уникальных регионов. Эта «четверка» не только ничего не платит в федеральный бюджет, но еще и получает часть налогов от него. Это Амурская, Липецкая, Магаданская области и Еврейская автономная область, пишет "Профиль".

"Так кто же тогда кормит Россию?" задается вопросом журнал. "Больше половины (53,4%) налогов федеральный бюджет собирает всего с 4 регионов: две столицы (Москва и Санкт-Петербург), нефтяной ХМАО и газовый ЯНАО. 3/4 поступлений дают всего 13 регионов".



