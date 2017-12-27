Общество

сегодня, 11:31

Липецкая область – почти Республика

19 1968
#исследование #налоги. рейтинг
Липецкая область – почти Республика

В федеральный бюджет область не платит, и даже получает с него налоги обратно.

Журнал «Профиль» опубликовал исследование экономического состояния регионов.

По данным исследования журнала, по уровню экономического развития лидируют Ямало-Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский, Республика Коми, Тюменская область, Сахалин, Москва, Красноярский край, Татарстан, Нижегородская область.

В «двадцатке» регионов-отличников в экономическом развитии и Липецкая область. Она на 13 месте.

В то же время, Липецкая область входит в число четырех, можно сказать уникальных регионов. Эта «четверка» не только ничего не платит в федеральный бюджет, но еще и получает часть налогов от него. Это Амурская, Липецкая, Магаданская области и Еврейская автономная область, пишет "Профиль".

"Так кто же тогда кормит Россию?" задается вопросом журнал. "Больше половины (53,4%) налогов федеральный бюджет собирает всего с 4 регионов: две столицы (Москва и Санкт-Петербург), нефтяной ХМАО и газовый ЯНАО. 3/4 поступлений дают всего 13 регионов". 


19 1968
#исследование #налоги. рейтинг

Комментарии (19)

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ФОКС

36 минут назад
У нас не область, не губерния, даже не регион- у нас Липецкое Королёвство!
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Отвальный

52 минуты назад
Думаю после "выборов" в части регионов только утвердится идея при первой же возможности сделать ноги от рашки.Что тот же Сахалин имеет от масквы кроме гемора в виде отдачи газа и денег в общак пукина?Нах им вообще нужна эта поганая масква.Могу написать по этому поводу целую книгу-я там жил и видел собственными глазами.У них на уме Дальневосточная Республика,или в крайнем случае Япония рядом,мы для них как виртуальная страна-за 9тыс км с непонятной и ненужной экономикой.Хвала Пу,это его заслуга.
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ттт

сегодня, 16:38
а здорово было бы сепаратную республику замутить. Неравнодушные люди к нам бы валом повалили, гуманитарка караванами, всех несимпатичных лично тебе можно поубивать .....
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Придурок

сегодня, 16:35
Обьединяемся с Воронежем и соседями , делаем Соединенные Штаты Черноземья и мочим вместе кремлядей. Сколько можно этих гадов кормить , пусть сцуки сами нефть у себя добывают , пшеницу садют, металл льют.
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О

сегодня, 16:33
И главный республиканец О.П.
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Сергей 13

сегодня, 16:29
кокс-так по факту их и нет,НЛМК на Кипре зарегистрирован,а с экономзоны толку тоже не шибко,на то она и ОЭЗ,там даже то,что платят,есть куда вложить и кому.
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липецк

сегодня, 16:18
липецкое государство
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,

сегодня, 16:08
Голосуем за продление 315 маршрута до Аршина http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html . Спасибо! С наступающими!!!
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паша

сегодня, 16:05
ну москва может и много дает но и много берет. выведите министерства из столицы в регионы и это послужит хорошим толчком развития
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Липчанин.

сегодня, 16:05
Все прекрасно ещебы кто удавил нашего Губера.
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