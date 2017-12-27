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сегодня, 11:00

По надоям Липецкая область в тридцатке лучших

24 662
#надои
1
По надоям Липецкая область в тридцатке лучших

У липчан 26 место в рейтинге производства молока

The DairyNews на основе оперативных данных Росстата по малым, средним и крупным сельхозпредприятиям составили рейтинг регионов-лидеров в производстве молока по состоянию на  1 декабря 2017 года. В рейтинг вошли крупнейшие регионы-производители молока в секторе сельхозорганизаций.

Абсолютным лидером является татарстан, где надоили 1021,6 тыс. тонн молока, за ним идет Краснодарский край - 809,1 тыс. тонн. Третья - Удмуртия, 586,9 тыс. тонн.

В пятерку лучших вошла и Воронежская области с 530,3 тыс. тонн.

Липчане получили от своих бурёнок 161,3 тыс. тонн, и заняли 26 место в ТОП-30


24 662
#надои
1

Комментарии (24)

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20 минут назад
жанна, те-же яйца только в профиль .
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жанна

35 минут назад
стесняюсь спросить,с права это бык что ли,или такое вымя не большое........
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Нюша

42 минуты назад
Как-то непонятно новость преподнесли. Воронежская область, например, гораздо больше Липецкой. Наверное для чистоты надо было количество буренок указать! Может у нас коров в десять раз меньше, чем в Татарстане или Краснодарском крае!
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анекдот про доярку и бурёнку

45 минут назад
а скажите-может ваша бурёнка 40 литров молока в сутки дать-да конечно-но тогда воды будет больше половины!!
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Наталья

56 минут назад
А если бы написали 26-е место в топе 1000, вообще была бы супер-новость. В топе 30 мы жопе, как впрочем и во всем остальном!!!
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Ваня

58 минут назад
Ого к выборам для увеличения надоев и быков доить будут !
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Сергей 13

сегодня, 16:38
А на молзавод на Катукова молоко откуда везут?Из Ростовской области?Что то мне подсказывает,что если количество произведенного молока разделить на количество коров в области,так мы по надоям впереди планеты всей будем.Все привыкли,власть только звездеть может.
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лев толстовский молзавод

сегодня, 16:19
ни капли молока но тонны сыра и творга
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данные взяли

сегодня, 16:17
из вымя что на фото
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,

сегодня, 16:08
Голосуем за продление 315 маршрута до Аршина http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html . Спасибо! С наступающими!!!
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