сегодня, 11:00
По надоям Липецкая область в тридцатке лучших
У липчан 26 место в рейтинге производства молока
Абсолютным лидером является татарстан, где надоили 1021,6 тыс. тонн молока, за ним идет Краснодарский край - 809,1 тыс. тонн. Третья - Удмуртия, 586,9 тыс. тонн.
В пятерку лучших вошла и Воронежская области с 530,3 тыс. тонн.
Липчане получили от своих бурёнок 161,3 тыс. тонн, и заняли 26 место в ТОП-30
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жанна
Нюша
анекдот про доярку и бурёнку
Наталья
Ваня
Сергей 13
лев толстовский молзавод
данные взяли
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