Экономика

сегодня, 10:36

«Липецкоблводоканал» заплатит энергетикам рекордную неустойку за 10 месячные долги

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#Водоканал #должники
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«Липецкоблводоканал» заплатит энергетикам рекордную неустойку за 10 месячные долги

Поставщик воды побил собственный рекорд по долгам за электроэнергию. 

156 миллионов рублей задолжало ОГУП «Липецкоблводоканал» за электроэнергию, долг начал образовываться 10 месяцев назад. Эту цифру публично озвучила Липецкая энергосбытовая компания. При этом, если проследить по базе арбитражного суда, то там десятки заявлений от ЛЭСК в адрес областного предприятия. Сумма исковых требований - 95 млн рублей. Кроме того, за просрочку платежей водоканал заплатит десятки миллионов пени. Цифра сравнима со стоимостью ремонта данковских очистных сооружений. Работы обошлись

«Липецкоблводоканалу» в 53 млн. рублей. Получается, из-за нежелания вовремя оплачивать счета областное предприятие выбрасывает на ветер сумму, достаточную для санитарного благополучия целого района. 

«Липецкоблводоканалу» совершенно точно есть куда потратить десятки миллионов рублей, которые он заплатит в качестве неустойки энергетикам. Этим летом «Липецкоблводоканал» привлекали к ответственности за сброс сточных вод в водоёмы Лебедянского и Задонского районов. По итогам лабораторных исследований установлено, что содержание загрязняющих веществ здесь превышало утверждённый норматив. На основании актов прокурорского реагирования выписаны штрафы на 272 тыс. рублей. Жителям Добровского, Задонского, Тербунского, Лебедянского районов ради водоснабжения без перебоев и с допустимым качеством пришлось обращаться за помощью в прокуратуру. При этом, подводя итоги года, «Липецкоблводоканал» на официальном сайте опубликовал информацию под бравурным заголовком: «Итоги радуют, перспективы вдохновляют». Там и километры сетей, и десятки скважин, и нет ни слова о реальных перспективах областного государственного предприятия. Хотя ситуация близка к банкротству. В этом году энергетики уже подавали заявление в арбитражный суд, требуя признать финансовую несостоятельность областного государственного предприятия. Тогда водоканал в экстренном порядке оплатил долг в 102 млн рублей. 

Теперь Липецкая энергосбытовая компания потребовала от ОГУП «Липецкоблводоканал» подготовиться к полному отключению электроэнергии. Правительство разрешило энергетикам обесточивать должников из категории социально значимых. И как ни странно, вместо того, чтобы оплачивать счета, водоканал готовится к отключению электричества. Предприятие официально уведомило энергетиков, что с апреля можно прекращать подачу электроэнергии. Действительно, зачем весной вода в сотнях липецких сел?

Энергосбытовая компания готова ввести ограничение режима потребления электроэнергии до аварийной брони. Хватит на пожарную сигнализацию, да пару лампочек. «Липецкоблводоканал» мог бы избежать этого при условии предоставления банковских гарантий на всю сумму долга. Так прописано в постановлении правительства № 139.  Но водоканал отказывается выполнять законные требования гарантирующего поставщика электроэнергии. Ростехнадзор поддерживает позицию водоканала, энергетики снова обращаются в суд, в том числе и на бездействие Ростехнадзора. Вероятно, должник и госструктуры надеются с помощью судов оттянуть неизбежное.  

При этом «Липецкоблводоканал» утверждает, что собираемость платежей с населения у него крайне высока - 97 рублей из 100. Люди поставщику воды платят, а он поставщику энергии почему-то нет. Ремонты сетей и оборудования финансирует бюджеты, как областной, так и федеральный. Куда уходят деньги? Возможно, что миллионы и миллионы рублей просто рассыпаются на неустойки, штрафы и судебные расходы.   

Ситуация нетипичная для страны. Так, если средний долг, например, «Владимирводоканала», перед энергетиками в расчёте на одну точку поставки воды составляет 290 рублей, водоканалов-неплательщиков Новгородской области - 600 рублей, то «Липецкоблводоканал» побил все рекорды. Его долг перед Гарантирующим поставщиком в расчёте на одну точку поставки воды достиг 839 рублей, это в разы больше, чем у коллег из других регионов. 

Так или иначе, в самое ближайшее время областному государственному предприятию, наверное, при помощи региональных властей, придётся свести дебет с кредитом и оплатить счета за электроэнергию. В противном случае отсутствие финансовой дисциплины, возведённое до уровня официальной политики, может повлечь перебои в водоснабжении во всей Липецкой области уже в начале нового года.

8 1026
#Водоканал #должники
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Комментарии (8)

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сегодня, 16:35
Голосуем за продление 315 маршрута до Аршина http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html . Спасибо! С наступающими!!!
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народ

сегодня, 11:53
ЛЭСК душит всех своими расценками и пени . В итоге пострадает народ , за все будет платить . И никто не может его остановить . Чей то отпрыск всех решил поиметь .
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народ

сегодня, 11:48
В тарифы народу забьют эти штрафы и пени .
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а кто это сказал ..

сегодня, 11:19
а посредников надо удолить
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.i.

сегодня, 10:59
Умышленно ведут к банкротству - потом хапнут за копейки
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В этом году

сегодня, 10:58
Водоканалу выделялась субсидия в 300 лямов на погашение долгов. Руководил тогда Огуп Губанов. Где эта субсидия? где Губанов? .. тишина....
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Гость

сегодня, 10:55
С таким то финансовым директором...этого и стоило ожидать))))
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Иван

сегодня, 10:47
Значит смена руководства области и города в преддверии выборов - не за горами.
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