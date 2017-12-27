Заключительную победу года МХК «Липецк» вырвал «с мясом» в концовке (ФОТО)

На новогодние каникулы наша команда уходит 4-й.

Сегодня липецкие хоккеисты провели свой последний матч в календарном 2017 году. Соперники - «Северские Волки» из Краснодарского края после вчерашнего поражения были настроены на реванш и после двух периодов даже вели в счете. Но липчане все-таки сумели вырвать трудовую победу – 3:2.

Гости из Краснодарского края открыли счет на 16-й минуте после броска Дмитрия Никулина.







Любопытно, что в первом периоде липчане нанесли по воротам соперников 15 бросков, в то время как приезжая команда – всего 6, но именно она ушла на перерыв в роли лидера – 1:0.

Минимальный счет держался до середины поединка. Липчане атаковали чаще, но шайба упорно не хотела идти в ворота.



Как всегда в тяжелый для команды момент бремя лидерства взял на себя лучший бомбардир Западной конференции НМХЛ Андрей Мещеряков. На 33-й минуте его бросок достиг цели, а ассистировал снайперу один из героев вчерашнего матча Павел Скуматов.

Однако перелома в матче во втором периоде не случилось. Более того Максим Порванов на 35-й минуте во второй раз поразил ворота Ильи Донченко, и ко второму перерыву гости продолжали вести в счете – 2:1.







Прощаться со своими болельщиками поражением, да тем более от предпоследней команды «Запада», липчане никак не хотели. И началось. В третьем периоде подопечные Сергея Рыбина взвинтили темп, и при этом нанесли 35 (!) бросков по чужим воротам (против 18 у гостей) т.е. угрожали соперникам в среднем почти по два раза за каждую минуту.

И на 46-й минуте это принесло плоды. Мещеряков оформил «дубль» с передач Скуматова и Александра Ковальского.







Вырвать победу нашей команде удалось на 56-й минуте, когда у гостей на скамейке штрафников томился в ожидании выхода на лед автор второй шайбы «станичников» Порванов. До выхода оствались 20 с небольшим секунд, когда Иван Сузаков и Сергей Добросердов вывели на ударную позицию Анатория Пруса, и тот вогнан в ворота гостей победную шайбу – 3:2.







За 50 секунд до сирены «Северские волки» рискнули сыграть с пустыми воротами, но «Липецк» не отдал с таким трудом добытый победный счет.







В отличном настроении на 4-м месте в турнирной таблице Рыбин и Ко отправляются праздновать Новый Год. Зато первые игры в 2018 году будут запредельно принципиальными: нашей команде 13 и 14 января предстоит биться в Белгороде с прямым конкурентом за 4-е место.





