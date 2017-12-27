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вчера, 23:06

Народный артист РСФСР Шаинский умер на 93-м году жизни

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#Шаинский умер
Народный артист РСФСР Шаинский умер на 93-м году жизни

Композитор Владимир Шаинский скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщил его сын, звукорежиссер Вячеслав Шаинский.

Народный артист РСФСР, композитор Владимир Шаинский скончался в США на 93-м году жизни, - сообщил "Интерфаксу" его сын Вячеслав Шаинский.

"Владимир Яковлевич скончался, в Америке. Главная причина, думаю, возраст. О месте и времени похорон и прощания пока ничего не могу сказать", - сказал Вячеслав Шаинский.

Шаинский известен как автор произведений для детей. Он, в частности, написал музыку для мультфильмов про Чебурашку и Крокодила Гену, "38 попугаев", "Антошка", "Крошка Енот", "Трям! Здравствуйте!", а также фильмов - сказок "Пока бьют часы" и "Финист - ясный сокол".

В сотрудничестве с поэтом Михаилом Таничем Шаинский написал несколько солдатских песен: "Победа", "Идет солдат по городу", "Не плачь, девчонка", "Шло письмо", "Проходи, кавалерия".
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#Шаинский умер

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