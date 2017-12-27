Липчанина, подозреваемого в убийстве, этапировали в Забайкалье

Жителя Липецкой области обвиняют в убийстве 6-летней давности

В декабре 2011 года без вести пропал житель города Петровск – Забайкальский. В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции установили круг лиц, которые последними видели пропавшего мужчину, однако доказательств их причастности к его исчезновению получить не удалось.

Спустя шесть лет сотрудники управления уголовного розыска краевого УМВД получили оперативную информацию об обстоятельствах безвестного исчезновения гражданина.

В результате комплекса оперативно - розыскных мероприятий полицейские детально восстановили события, произошедшие в ночь исчезновения пропавшего, и установили, что мужчина был убит. По подозрению в совершении преступления забайкальские оперативники задержали жителя Липецкой области. В настоящее время собрано достаточно доказательств его причастности к убийству.

Подозреваемый доставлен в Читу и помещен в следственный изолятор, сообщили в УМВД России по Забайкальскому краю.