Липецкую воровку поймали благодаря камере видеонаблюдения

В Мичуринске 25 декабря в магазине «Пятерочка» неизвестная женщина открыто с прилавка похитила продукты и скрылась.



С помощью записей камеры видеонаблюдения удалось установить личность грабительницы. 32-летняя жительница Липецкой области была задержана и призналась в совершении преступления, сообщили в УМВД по Тамбовской области.