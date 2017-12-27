Происшествия
вчера, 19:42
Липецкую воровку поймали благодаря камере видеонаблюдения
В Мичуринске 25 декабря в магазине «Пятерочка» неизвестная женщина открыто с прилавка похитила продукты и скрылась.
С помощью записей камеры видеонаблюдения удалось установить личность грабительницы. 32-летняя жительница Липецкой области была задержана и призналась в совершении преступления, сообщили в УМВД по Тамбовской области.
С помощью записей камеры видеонаблюдения удалось установить личность грабительницы. 32-летняя жительница Липецкой области была задержана и призналась в совершении преступления, сообщили в УМВД по Тамбовской области.
Хохленок тот самый
Юлия Иванова
Юлия Иванова
Ella Khaleva
Артурчик
Кардаш гелик лох
!
Webkow
xx
В.И.Ленин