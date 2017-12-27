Происшествия

вчера, 19:42

Липецкую воровку поймали благодаря камере видеонаблюдения

10 1533
#кража
2
Липецкую воровку поймали благодаря камере видеонаблюдения
В Мичуринске 25 декабря в магазине «Пятерочка» неизвестная женщина открыто с прилавка похитила продукты и скрылась.

С помощью записей камеры видеонаблюдения удалось установить личность грабительницы. 32-летняя жительница Липецкой области была задержана и призналась в совершении преступления, сообщили в УМВД по Тамбовской области.
10 1533
#кража
2

Комментарии (10)

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