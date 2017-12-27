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вчера, 18:08

В швейцарских Альпах при сходе лавин погибли три альпиниста

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В швейцарских Альпах при сходе лавин погибли три альпиниста

Три трагических случая произошли за последние два дня

Три альпиниста погибли в результате схода лавин в швейцарских Альпах за последние три дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

По данным полиции, погибли мужчина и женщина из Швейцарии и мужчина из Франции, которые совершали восхождение в момент схода лавин..

Еще двое альпинистов пострадали. Они были обнаружены спасателями и доставлены в больницу.

Также сообщается, что из-за лавины в долине Виппталь в австрийских Альпах в сочельник католического Рождества были эвакуированы около 40 человек, почти 70 жителей оказались изолированы от внешнего мира.
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