В мире
вчера, 18:08
В швейцарских Альпах при сходе лавин погибли три альпиниста
Три трагических случая произошли за последние два дня
Три альпиниста погибли в результате схода лавин в швейцарских Альпах за последние три дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
По данным полиции, погибли мужчина и женщина из Швейцарии и мужчина из Франции, которые совершали восхождение в момент схода лавин..
Еще двое альпинистов пострадали. Они были обнаружены спасателями и доставлены в больницу.
Также сообщается, что из-за лавины в долине Виппталь в австрийских Альпах в сочельник католического Рождества были эвакуированы около 40 человек, почти 70 жителей оказались изолированы от внешнего мира.
По данным полиции, погибли мужчина и женщина из Швейцарии и мужчина из Франции, которые совершали восхождение в момент схода лавин..
Еще двое альпинистов пострадали. Они были обнаружены спасателями и доставлены в больницу.
Также сообщается, что из-за лавины в долине Виппталь в австрийских Альпах в сочельник католического Рождества были эвакуированы около 40 человек, почти 70 жителей оказались изолированы от внешнего мира.