В мире

вчера, 18:00

«Плотоядная бактерия» поразила в Японии более 500 человек

351
«Плотоядная бактерия» поразила в Японии более 500 человек

Стрептококковый токсический шоковый синдром диагностирован у рекордного японцев

Более 500 жителей Японии госпитализированы с диагнозом стрептококковый токсический шоковый синдром, сообщают "Известия" со ссылкой на издание Sputnik. Среди 525 пациентов - 66 жителей японской столицы.

Диагностированная у пациентов болезнь вызывается стрептококком группы А, инфекция разъедает тело человека изнутри. Медики отмечают, что инфекция распространяется по организму чрезвычайно быстро и может привести к летальному исходу всего за несколько часов.

Названы также первые симптомы инфицирования: слабость, боль в горле и мышцах, жар. После у пациентов наблюдается отек рук и ног, затем начинается отмирание тканей. Пациентов с таким диагнозом лечат сильными антибиотиками.
351

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

МЧС прокомментировало слухи о метеорите в небе над Симферополем
#МЧС #метеорит #Симферополь
МЧС прокомментировало слухи о метеорите в небе над Симферополем

вчера, 23:09

В мире
Народный артист РСФСР Шаинский умер на 93-м году жизни
#Шаинский умер
Народный артист РСФСР Шаинский умер на 93-м году жизни

вчера, 23:06

В мире
В швейцарских Альпах при сходе лавин погибли три альпиниста
В швейцарских Альпах при сходе лавин погибли три альпиниста

вчера, 18:08

В мире
ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле‍
#ИГИЛ #взрыв в Кабуле
ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в Кабуле‍

25.12.2017 11:09

В мире
Инициативная группа выдвинула Навального кандидатом в президенты РФ
#Навальный #выборы-2018 #президент
Инициативная группа выдвинула Навального кандидатом в президенты РФ

25.12.2017 10:37

В мире
Белый дом представит конгрессу перечень «плохих парней» из России
#США #санкции #Белый дом
1
Белый дом представит конгрессу перечень «плохих парней» из России

25.12.2017 10:14

В мире