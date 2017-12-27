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вчера, 18:00
«Плотоядная бактерия» поразила в Японии более 500 человек
Стрептококковый токсический шоковый синдром диагностирован у рекордного японцев
Более 500 жителей Японии госпитализированы с диагнозом стрептококковый токсический шоковый синдром, сообщают "Известия" со ссылкой на издание Sputnik. Среди 525 пациентов - 66 жителей японской столицы.
Диагностированная у пациентов болезнь вызывается стрептококком группы А, инфекция разъедает тело человека изнутри. Медики отмечают, что инфекция распространяется по организму чрезвычайно быстро и может привести к летальному исходу всего за несколько часов.
Названы также первые симптомы инфицирования: слабость, боль в горле и мышцах, жар. После у пациентов наблюдается отек рук и ног, затем начинается отмирание тканей. Пациентов с таким диагнозом лечат сильными антибиотиками.
Диагностированная у пациентов болезнь вызывается стрептококком группы А, инфекция разъедает тело человека изнутри. Медики отмечают, что инфекция распространяется по организму чрезвычайно быстро и может привести к летальному исходу всего за несколько часов.
Названы также первые симптомы инфицирования: слабость, боль в горле и мышцах, жар. После у пациентов наблюдается отек рук и ног, затем начинается отмирание тканей. Пациентов с таким диагнозом лечат сильными антибиотиками.