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вчера, 18:53

Липецкая вечЁрка: НЛО, губернатора на царство и пополнение карт на остановках

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#обзор #события #вечЁрка
Липецкая вечЁрка: НЛО, губернатора на царство и пополнение карт на остановках
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 26 декабря.

Максимальное внимание читателей сегодня уделено необычному предмету в небе. Утром в небе над Липецком появился светящийся объект. Его наблюдали в разных частях города. Очевидцы терялись в догадках — НЛО, Дед Мороз или шутки Северной Кореи. Оказалось — учения военных. Тем, кто пропустил зрелище, еще повезет — отработка запуска «Тополь М» продолжится.

Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про обращение к бывшему губернатору Воронежской области Алексею Гордееву возглавить Липецкую. «... нам в Липецке и области уже тошно от социальной и политической стагнации, взятых с потолка данных о высоких зарплатах (все вранье), пустых обещаниях (метро строим, видимо, на Марс), круговой поруки властей».

Во вторник развернулось живое обсуждение по теме обращения монахини из приюта для животных. Для нужд приюта брошенных животных в Задонском монастыре потребовался автомобиль. Транспорт нужен для доставки усатых-полосатых к ветеринарам и будущим владельцам.

Горячо в комментариях к новости про запуск в Липецке сети киосков по обслуживанию транспортных карт. До конца года на остановках общественного транспорта в Липецке появится сеть микро-офисов по пополнению и продаже транспортных карт, эмитированных «Агентством автомобильного транспорта Липецкой области». Пока планируется технический запуск 5-6 точек по обслуживанию пассажиров.

Между тем, особо импонируют читателям аппетиты семьи из Становлянского района. Муж и жена украли 1 600 кг свеклы. Под такую шубу можно и кита положить.
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#обзор #события #вечЁрка

Комментарии (8)

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Юлия Панарина

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Sergey

сегодня, 02:20
Законно ли не платить штрaфы? Да, если сделать так http://bitly.nl/nomer то автомобиль станет "невидимкой" для камер ГИБДД! Номер выглядит как обычно, но штраф вам не придет, потому что камеры не зафиксируют номер вашего автомобиля! Поэтому вы действительно не нарушаете закон!
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Webkow

вчера, 20:56
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
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А чем он хорош такой как и все чиновники

вчера, 19:20
В Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии поступило обращение жителей Воронежской области, протестующих против разработок медно-никелевых месторождений на реке Хопер. Заявление Мы, граждане РФ, присутствующие на встрече с Депутатами Госдумы РФ Кашиным В.И. и Гостевым Р.Г. 28 мая 2013 г. в г. Новохоперске, а также 200 000 граждан, поставившие свои подписи ПРОТИВ разработок никеля на Хопре (оригиналы подписей хранятся у координаторов многочисленных инициативных групп против разработок), уважая Конституцию РФ и признавая ценности, заявленные в ней, как правовую основу своего существования, в строгом соответствии со ст.2 , ст.3 Конституции РФ заявляем, что решение правительства РФ о начале разработок медно-никелевых месторождений противоречит нашему праву проживания на своей родной земле в экологически благоприятной среде (ст.42,ст.17 ч.3,ст.29 ч.1, ч.4КонституцииРФ).Неоднократные обращения были и к губернатору - в пустую- поджал язык.
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Липчанин

вчера, 19:16
Того,кто на Петровича наветы шлет, ракета с учений настигнет.
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Ряжских м разь

вчера, 19:10
Ряжских м р азь
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Ослу

вчера, 19:10
Е б ану тый Д обытко пи з дуй в Казахстан оффца какая тебе разница кто будет в Липецке губернатором
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Овод.

вчера, 19:09
Рейтинг нашего губернатора ниже плинтуса ! Но убрав его проблему облости не решить , нужно выгонять всех разворошить всю эту воровскую клааку .
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