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вчера, 18:53
Липецкая вечЁрка: НЛО, губернатора на царство и пополнение карт на остановках
Представляем вам обзор наиболее обсуждаемых и интересных событий Липецка и региона по версии интернет-пользователей во вторник, 26 декабря.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено необычному предмету в небе. Утром в небе над Липецком появился светящийся объект. Его наблюдали в разных частях города. Очевидцы терялись в догадках — НЛО, Дед Мороз или шутки Северной Кореи. Оказалось — учения военных. Тем, кто пропустил зрелище, еще повезет — отработка запуска «Тополь М» продолжится.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про обращение к бывшему губернатору Воронежской области Алексею Гордееву возглавить Липецкую. «... нам в Липецке и области уже тошно от социальной и политической стагнации, взятых с потолка данных о высоких зарплатах (все вранье), пустых обещаниях (метро строим, видимо, на Марс), круговой поруки властей».
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме обращения монахини из приюта для животных. Для нужд приюта брошенных животных в Задонском монастыре потребовался автомобиль. Транспорт нужен для доставки усатых-полосатых к ветеринарам и будущим владельцам.
Горячо в комментариях к новости про запуск в Липецке сети киосков по обслуживанию транспортных карт. До конца года на остановках общественного транспорта в Липецке появится сеть микро-офисов по пополнению и продаже транспортных карт, эмитированных «Агентством автомобильного транспорта Липецкой области». Пока планируется технический запуск 5-6 точек по обслуживанию пассажиров.
Между тем, особо импонируют читателям аппетиты семьи из Становлянского района. Муж и жена украли 1 600 кг свеклы. Под такую шубу можно и кита положить.
Максимальное внимание читателей сегодня уделено необычному предмету в небе. Утром в небе над Липецком появился светящийся объект. Его наблюдали в разных частях города. Очевидцы терялись в догадках — НЛО, Дед Мороз или шутки Северной Кореи. Оказалось — учения военных. Тем, кто пропустил зрелище, еще повезет — отработка запуска «Тополь М» продолжится.
Не меньший интерес у липчан вызвало сообщение про обращение к бывшему губернатору Воронежской области Алексею Гордееву возглавить Липецкую. «... нам в Липецке и области уже тошно от социальной и политической стагнации, взятых с потолка данных о высоких зарплатах (все вранье), пустых обещаниях (метро строим, видимо, на Марс), круговой поруки властей».
Во вторник развернулось живое обсуждение по теме обращения монахини из приюта для животных. Для нужд приюта брошенных животных в Задонском монастыре потребовался автомобиль. Транспорт нужен для доставки усатых-полосатых к ветеринарам и будущим владельцам.
Горячо в комментариях к новости про запуск в Липецке сети киосков по обслуживанию транспортных карт. До конца года на остановках общественного транспорта в Липецке появится сеть микро-офисов по пополнению и продаже транспортных карт, эмитированных «Агентством автомобильного транспорта Липецкой области». Пока планируется технический запуск 5-6 точек по обслуживанию пассажиров.
Между тем, особо импонируют читателям аппетиты семьи из Становлянского района. Муж и жена украли 1 600 кг свеклы. Под такую шубу можно и кита положить.
Юлия Панарина
Sergey
Webkow
А чем он хорош такой как и все чиновники
Липчанин
Ряжских м разь
Ослу
Овод.