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вчера, 17:30

Аналитики назвали необходимые меры для повышения пенсий

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#пенсии
Аналитики назвали необходимые меры для повышения пенсий

Предлагается увеличить рабочий стаж.

Повышение минимальных требований для выхода на пенсию позволит увеличить выплаты на 1,6% к 2030-му, на 6% — к 2050 году и сделает бюджет Пенсионного фонда РФ более сбалансированным. Это следует из расчетов РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия».

Аналитики академии предлагают увеличить необходимый стаж для выхода на пенсию с 7 до 30 лет, а количество пенсионных баллов — с 11,4 до 70.

В этом случае к 2030 году количество получателей страховой пенсии сократится на 1,1 млн, что позволит увеличить выплаты на 1,6%, а к 2050 году на 6%.

Однако эксперты считают, что этих мер для балансировки бюджета ПФР будет недостаточно и необходимо повышать пенсионный возраст и сокращать уровень теневого сектора экономики.

«Сейчас средний трудовой стаж людей, выходящих на пенсию, составляет около 35 лет. Стаж менее 15 лет имеют лишь около 3% граждан. Получается, что минимальный стаж нужно увеличить до 35–40 лет. Мы выступаем за увеличение пенсионного возраста — последовательное, постепенное. Чем раньше эта мера будет просчитана и принята, тем более плавным будет переход», — заявил президент Ассоциации негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) Сергей Беляков.

1 366
#пенсии

Комментарии (1)

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русс

вчера, 20:28
Можно дустом ещё попробовать ...
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