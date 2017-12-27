Центробанк повысил прогноз увеличения расходов россиян

В 2017 году россияне потратили больше денег, чем ожидали эксперты Банка России. Более того, в 2018 году ожидается рост потребительского спроса. Такой вывод следует из последнего доклада регулятора о денежно-кредитной политике, согласно которому прогноз увеличения расходов граждан РФ повышен до 3,5–4%.

Как пишет газета «Известия», потребительскую уверенность специалисты объясняют стабилизацией ситуации на рынке труда, повышением доступности кредитов и уходом от сберегательной модели поведения.

«Годовой прирост оборота розничной торговли в сентябре-октябре составлял около 3%. Повышение потребительской уверенности и внутреннего спроса домохозяйств обеспечивались прежде всего сохранением устойчивой ситуации на рынке труда. Наблюдалось ускорение роста заработной платы в номинальном и реальном выражении», — сказано в документе.

Процентные ставки по потребительским займам сократились до 14–15%, вслед за снижением ключевой ставки Центробанка с 10 до 7,75% за год. В исследовательском холдинге «Ромир» отметили, что индекс покупательской активности с начала года увеличился на 3,7%. При этом его повышение создает дополнительные инфляционные риски.