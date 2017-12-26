Пять суток без воды и день без электричества

Жильцы второго подъезда дома № 10 на улице Парковой в Липецке пять суток живут без воды. Причиной этого стала коммунальная авария – забился сток, как уверяют их специалисты.

Все началось в пятницу, когда был затоплен подвал магазина, который расположен на первом этаже здания. Для предотвращения дальнейшего потопа управляющая компания перекрыла воду по стояку. Но три дня представители магазина никого к себе не пускали. Вчера дверь наконец-то была отрыта. Воды, как говорили свидетели по пояс.

Только вчера представители ЛГЭКа смогли получить доступ к прорыву и уже второй день работают над устранением его причины. Ситуация усугубилась тем, что из-за подтопления прочистить засор не удается. А из-за того, что вода в подвале дома поднялась до критической отметки, затопленным оказался электросчетчик. И уже с утра этот и соседние дома остались без света.

- Ассенизаторы сказали, что им еще несколько рейсов надо сделать, чтобы понизить уровень воды, - возмущаются жильцы. – А что нам делать? Ни воды, ни электричества. Детей в школу собрать невозможно!

Электрики ЛГЭКа тоже разводят руками – подключить этот и другие дома они не могут из-за угрозы серьезных последствий.

В пресс-службе энергетической компании заявили, что делается все возможное. Только за сегодня поступило 25 обращений по засорам. На участке канализации рядом с домом 10 на улице Парковой есть проблема со стоком, и она уже достаточно старая.

Но жильцы подъезда уверены, проблемы эти появились с началом работы магазина. Где-то раз в четыре месяца происходит засор. Но обычно он устранялся в течение суток, и до такой ситуации не доходило. Они надеются, хотя бы электричество сегодня подключат, и воду привезут. Хоть в ведра набрать.