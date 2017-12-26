Последние дни декабря в Липецкой области будут почти по-весеннему теплыми

В ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается очень теплая для декабря погода, местами не исключены небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются в диапазоне 0-2 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше климатической нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Местами прогнозируется гололед. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от -2 до +3, днем от 0 до 5 градусов тепла.

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем от +1 до +3.

Самым теплым день 27 декабря в Липецке был в 2011 году, когда воздух разогрелся до +3 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1924 году — 29 градусов мороза.