Погода в Липецке

32 минуты назад

Последние дни декабря в Липецкой области будут почти по-весеннему теплыми

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#потепление
Последние дни декабря в Липецкой области будут почти по-весеннему теплыми

В ближайшие трое суток в Липецкой области ожидается очень теплая для декабря погода, местами не исключены небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Среднесуточные температуры воздуха ожидаются в диапазоне 0-2 градусов тепла, что на 8-10 градусов выше климатической нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 декабря в Липецкой области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде мокрого снега и мороси. Местами прогнозируется гололед. Ветер юго-западный, 7-12 м/сек. Температура ночью от -2 до +3, днем от 0 до 5 градусов тепла. 

В Липецке облачно с прояснениями, без осадков. Температура ночью от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем от +1 до +3.

Самым теплым день 27 декабря в Липецке был в 2011 году, когда воздух разогрелся до +3 градусов, самым холодным за историю метеонаблюдений этот день оказался в 1924 году — 29 градусов мороза. 

3 343
#потепление

Комментарии (3)

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кокс

1 минуту назад
Зимы все теплее и теплее в пору задумываться о высаживании персиков абрикосов виноградников где они произрастают ежегодно случаются ночные заморозки до -12-17 так что они в полной мере смогут расти и у нас)))) хоть какой то плюс будет от глобального потепления.
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Webkow

7 минут назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
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Дмитрий

22 минуты назад
Это Х,,,скажи как вам задницу порвали за статью про Тучкова,не можешь С,,,не мучЫ Ж,
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