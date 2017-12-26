59 минут назад
Больше трех десятков улиц Липецка останутся без воды
В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения 27 декабря с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:
- ул. С. Казьмина, 7, 6, 5, 4;
- проезд Боевой, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 24а;
- ул. Агрономическая, 17, 12, 10, 15, 14, 6, 7, 5, 5а;
- ул. Опытная, 11, 13, 15, 17, 19б, 21, 11а, 11б, 9а;
- ул. Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19;
- ул. Пришвина, 1, 3, 3а, 5, 9, 13, 15, 19, 21, 1б, 9б;
- ул. Железнякова, 8/2, 8а стр. 1, 8б,8в, 8д вл. 1, 8а стр. 5, стр. 8г 8а стр. 4 8;
- частный сектор: ул. Ботаническая, ул. Железнякова, ул. Селекционная, ул. Гусева, ул. Лебедянская, ул. Пугачева, ул. Трубная, ул. Совхозная, ул. Станционная, ул. Одесская, ул. Полевая, ул. Можайского, Степанищева, Пришвина, проезд Цветочный, ул. Выставочная, ул. Новотепличная, ул. Ягодная, ул. Раздольная, ул. Новая, ул. Вольная, ул. Просторная, переулок Беговой, ул. Утренняя, ул. Отрадная, ул. Лучистая, ул. снт. Металлург – 1, ул. поселок Трубного завода.
Подвоз воды: по заявкам жителей.
Webkow
Наташа
Вася Форточкин