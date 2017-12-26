Общество

59 минут назад

Больше трех десятков улиц Липецка останутся без воды

3 915
#водоснабжение
Больше трех десятков улиц Липецка останутся без воды

В связи с ремонтными работами на сетях водоснабжения 27 декабря с 10:00 до 20:00 будет прекращена подача питьевой воды следующим потребителям:

- ул. С. Казьмина, 7, 6, 5, 4;

- проезд Боевой, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 24а;

- ул. Агрономическая, 17, 12, 10, 15, 14, 6, 7, 5, 5а;

- ул. Опытная, 11, 13, 15, 17, 19б, 21, 11а, 11б, 9а;

- ул. Степанищева, 11, 13, 15, 17, 19;

- ул. Пришвина, 1, 3, 3а, 5, 9, 13, 15, 19, 21, 1б, 9б;

- ул. Железнякова, 8/2, 8а стр. 1, 8б,8в, 8д вл. 1, 8а стр. 5, стр. 8г 8а стр. 4 8;

- частный сектор: ул. Ботаническая, ул. Железнякова, ул. Селекционная, ул. Гусева, ул. Лебедянская, ул. Пугачева, ул. Трубная, ул. Совхозная, ул. Станционная, ул. Одесская, ул. Полевая, ул. Можайского, Степанищева, Пришвина, проезд Цветочный, ул. Выставочная, ул. Новотепличная, ул. Ягодная, ул. Раздольная, ул. Новая, ул. Вольная, ул. Просторная, переулок Беговой, ул. Утренняя, ул. Отрадная, ул. Лучистая, ул. снт. Металлург – 1, ул. поселок Трубного завода.

Подвоз воды: по заявкам жителей.

3 915
#водоснабжение

Комментарии (3)

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Webkow

6 минут назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
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Наташа

33 минуты назад
Ужас. Круглогодично роют в одних и тех же местах.
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Вася Форточкин

37 минут назад
последнему горожанину ясно: коммунальное хозяйство города развалено и превращено в хлам .Деньги все разворованы . Прокуроры что скажете?
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