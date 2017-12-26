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сегодня, 16:03

Липчан бесплатно учат украшать подарки

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#мастер-класс #новый год #подарки
Липчан бесплатно учат украшать подарки

На мастер-класс приглашают в библиотеку.

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В Липецкой областной юношеской библиотеке поселилось новогоднее настроение. Здесь не только украсили помещение книгохранилища, но и готовы помочь в создании оригинального оформления подарка. Причём - всем желающим. На мастер-класс по упаковке новогодних презентов приглашают липчан от 13 лет и старше.

Руководители интерактивной и полезной программы - сотрудницы библиотеки для юношества Яна Леликова и Альфия Юсупова. Девушки готовы и сами показать своё мастерство, и научиться новому.

- Такая интерактивная программа - наш первый опыт. Очень хочется поделиться своими умениями делать мир прекраснее, дарить друг другу радость, - рассказывает Альфия Юсупова. - Свой первый подарок я как сотрудник по оформлению оформила ещё в 2005 году, когда студенткой пошла подрабатывать после учёбы. Так что сейчас у меня уже есть определенный опыт, которым я с радостью поделюсь с гостями библиотеки.

Кстати, опыт - международный: Альфия переехала в Липецк из Узбекистана, где и начала работать оформителем. А практическая часть мастер-класса гармонично дополняется теоретической частью. Сотрудницы библиотеки подготовили увлекательный рассказ об истории традиции упаковки подарков. Традиция - далеко не новинка, ей порядка 20 000 лет. Идею человек подсмотрел у природы. Вспомните хотя бы мандарин: вполне праздничная упаковка. А человек свои богатства прятал в коре, глине и тыквах. Сегодня, конечно, в ходу более современный материал - от блестящей полиэтиленовой плёнки до крафтовой бумаги.

- На самом деле упаковать подарок можно практически во все. Но существует несколько неписаных правил: женщинам - яркая и цветочная упаковка, а мужчинам - однотонная и сдержанная обёртка, - отметила Альфия Юсупова. - Эти моменты стоит учесть, если вы дарите презент не близкому человеку. Если получатель подарка вам хорошо известен, надо акцентировать его личность, вкус, интересы.

В библиотеке первыми - как же могло быть иначе - в качестве подарков упаковали книги, а также развивающие игры для детей. Каждый даритель справился сам, но, конечно, под руководством Альфии и с учетом ее замечаний по распространённым ошибкам.

- Моя практика показывает, что сложнее всего идёт упаковка тех подарков, которые предназначаются людям со сложным характером, - делится наблюдением Альфия Юсупова. - К слову, упаковка подарка во многом зависит на только от характера его получателя, но и того, предмет какой формы дарят. Например, шарф можно вручить в упаковке в форме конфеты, а для домашних тапочек создать уникальную оригинальную сумочку с ручками.

Мастер-класс по упаковке подарков продолжится в Липецкой областной юношеской библиотеке 28 декабря. Всех желающих научиться творческому ремеслу и избежать ошибок ждут здесь с 15 часов. С собой стоит захватить те материалы, в которые вы хотите спрятать сюрприз.
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#мастер-класс #новый год #подарки

Комментарии (2)

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Webkow

6 минут назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
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!

58 минут назад
Народ! Голосуем за продление 315 маршрута до Аршина http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html . Спасибо! С наступающими!!!
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