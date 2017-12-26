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Дело о побоище в елецком ночном клубе передано в Липецк

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#Елец #драка
Дело о побоище в елецком ночном клубе передано в Липецк

После новогодних празднрков станет ясно, привлечь ли сотрудников полиции к уголовной ответственности за беспредел.

Видео побоища в елецком ночном клубе «КараКум» стало хитом Рунета. Из Сети смонтированный GOROD48 ролик о полицейской спецоперации, в ходе которой проверялось сообщение о торговле наркотиками в этом заведении, но по результатам которой был выявлен всего лишь факт торговли в нем алкоголем без лицензии, перекочевал из елецкого отдела СУ СК РФ по Липецкой области в Липецк в связи с большим общественным резонансом.

- Мы начали проверку действий сотрудников полиции Ельца 15 декабря, на следующий день после того, как на GOROD48 была выложена скандальная запись. Для более объективной оценки действий сотрудников органов внутренних дел материалы проверки переданы во второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СУ СК РФ по Липецкой области. Срок проверки - 30 суток, - сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.

Между тем свое журналистское расследование обстоятельств побоища в «КараКуме» провел телеканал «Россия». Основная версия московских телевизионщиков та же, что и на GOROD48, озвученная депутатом областного Совета Павлом Евграфовым, - сращивание полиции с криминалом.

Телеканал «Россия» предположил, что побоище в «КараКуме» устроил подполковник елецкой полиции Владимир Мосин. Этот человек будто бы женат на родной сестре Игоря Иванова, местного предпринимателя, которому принадлежат ресторан «Елец» и кафе «Лето Клаб». Журналисты «России» называют Иванова криминальным авторитетом и считают, что Мосин своей «зачисткой» помог свояку расчистить поляну перед новогодними корпоративами, отбив клиентуру у «КараКума» и ночного клуба «Ригель», в котором в ноябре покуражился лично Игорь Иванов.
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#Елец #драка

Комментарии (3)

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Webkow

6 минут назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
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!

57 минут назад
Народ! Голосуем за продление 315 маршрута до Аршина http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html . Спасибо! С наступающими!!!
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цирк

сегодня, 16:10
вот что значит фальсификация выборов, все берут пример с ,,папы,, олега ,который путем мошенничества остановил рост общества-149 процентов и бастрыкину следовало бы начать именно с него
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