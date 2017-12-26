Происшествия
сегодня, 15:55
Дело о побоище в елецком ночном клубе передано в Липецк
После новогодних празднрков станет ясно, привлечь ли сотрудников полиции к уголовной ответственности за беспредел.
Видео побоища в елецком ночном клубе «КараКум» стало хитом Рунета. Из Сети смонтированный GOROD48 ролик о полицейской спецоперации, в ходе которой проверялось сообщение о торговле наркотиками в этом заведении, но по результатам которой был выявлен всего лишь факт торговли в нем алкоголем без лицензии, перекочевал из елецкого отдела СУ СК РФ по Липецкой области в Липецк в связи с большим общественным резонансом.
- Мы начали проверку действий сотрудников полиции Ельца 15 декабря, на следующий день после того, как на GOROD48 была выложена скандальная запись. Для более объективной оценки действий сотрудников органов внутренних дел материалы проверки переданы во второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СУ СК РФ по Липецкой области. Срок проверки - 30 суток, - сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.
Между тем свое журналистское расследование обстоятельств побоища в «КараКуме» провел телеканал «Россия». Основная версия московских телевизионщиков та же, что и на GOROD48, озвученная депутатом областного Совета Павлом Евграфовым, - сращивание полиции с криминалом.
Телеканал «Россия» предположил, что побоище в «КараКуме» устроил подполковник елецкой полиции Владимир Мосин. Этот человек будто бы женат на родной сестре Игоря Иванова, местного предпринимателя, которому принадлежат ресторан «Елец» и кафе «Лето Клаб». Журналисты «России» называют Иванова криминальным авторитетом и считают, что Мосин своей «зачисткой» помог свояку расчистить поляну перед новогодними корпоративами, отбив клиентуру у «КараКума» и ночного клуба «Ригель», в котором в ноябре покуражился лично Игорь Иванов.
- Мы начали проверку действий сотрудников полиции Ельца 15 декабря, на следующий день после того, как на GOROD48 была выложена скандальная запись. Для более объективной оценки действий сотрудников органов внутренних дел материалы проверки переданы во второй отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СУ СК РФ по Липецкой области. Срок проверки - 30 суток, - сообщила GOROD48 руководитель пресс-службы СУ СК РФ по Липецкой области Юлия Кузнецова.
Между тем свое журналистское расследование обстоятельств побоища в «КараКуме» провел телеканал «Россия». Основная версия московских телевизионщиков та же, что и на GOROD48, озвученная депутатом областного Совета Павлом Евграфовым, - сращивание полиции с криминалом.
Телеканал «Россия» предположил, что побоище в «КараКуме» устроил подполковник елецкой полиции Владимир Мосин. Этот человек будто бы женат на родной сестре Игоря Иванова, местного предпринимателя, которому принадлежат ресторан «Елец» и кафе «Лето Клаб». Журналисты «России» называют Иванова криминальным авторитетом и считают, что Мосин своей «зачисткой» помог свояку расчистить поляну перед новогодними корпоративами, отбив клиентуру у «КараКума» и ночного клуба «Ригель», в котором в ноябре покуражился лично Игорь Иванов.
Webkow
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