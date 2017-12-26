В этом году НЛО можно будет увидеть ещё раз

Сегодня с полигона Капустин Яр в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь».

До конца года в России могут увидеть ещё один "неопознанный летающий объект". Напомним, сегодня утром липчане, а также жители многих других регионов, массово делились в соцсетях фото и видео необычного явления в небе. Оказалось - ничего необычного: с полигона Капустин Яр в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь».

Как сообщает телеканал " Звезда ", сегодня боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь». В ходе испытания получены экспериментальные данные, которые будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО и оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет.

До конца года пройдут бросковые испытания перспективной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Так что в этом году мы не последний раз наблюдали НЛО.

Фото - Евгений Подугольников