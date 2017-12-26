Общество

сегодня, 15:05

В этом году НЛО можно будет увидеть ещё раз

18 1673
#НЛО #Тополь
3
В этом году НЛО можно будет увидеть ещё раз

Сегодня с полигона Капустин Яр в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь».

До конца года в России могут увидеть ещё один "неопознанный летающий объект". Напомним, сегодня утром липчане, а также жители многих других регионов, массово делились в соцсетях фото и видео необычного явления в небе. Оказалось - ничего необычного: с полигона Капустин Яр в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь».

Как сообщает телеканал " Звезда", сегодня боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения с Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области проведен испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) РС-12М «Тополь». В ходе испытания получены экспериментальные данные, которые будут использованы в интересах разработки эффективных средств преодоления ПРО и оснащения ими перспективной группировки российских баллистических ракет.

До конца года пройдут бросковые испытания перспективной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Так что в этом году мы не последний раз наблюдали НЛО. 

Фото - Евгений Подугольников

18 1673
#НЛО #Тополь
3

Комментарии (18)

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Webkow

6 минут назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
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Город 48

12 минут назад
ОХ КАК БОЛИТ.ПОРВАЛИ СКОТЫ,
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Город 48

12 минут назад
ОХ КАК БОЛИТ.ПОРВАЛИ СКОТЫ,
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Городу 48

14 минут назад
Задница не болит у главного редактора за статью про Тучкова В,В,
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Ахумбабаев

16 минут назад
Это ракета с Байканура.как всегда не туда попала,Разберётся Рагозин с сыном,
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Белка-Стрелка

49 минут назад
Хрен вы что увидите при бросковых испытаниях. .Бросковые испытания — это эксперимент, в ходе которого отрабатывается старт ракеты, ее безаварийный выход из шахты и начальный этап работы двигателя. Из шахтной пусковой установки выбрасывается макет с реальным двигателем первой ступени и грузовым "заменителем" всей остальной части ракеты. Макет эквивалентен готовому изделию по габаритам и массе. Запас топлива там небольшой — чтобы хватило на несколько секунд полета.
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!

57 минут назад
Народ! Голосуем за продление 315 маршрута до Аршина http://narodportal.ru/idea/view/idokdao.html . Спасибо! С наступающими!!!
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СарыШаган

сегодня, 16:03
Самый бедный президент в мире, Президент Уругвая...youtube.com
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СарыШаган

сегодня, 16:02
Уругвай: президент-любимец... youtube.com
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Бред

сегодня, 15:55
капустинЯр -> СарыШаган, каким образом она в Ельце оказалась???
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