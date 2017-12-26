В Липецкой области подвели итоги Года экологии

Предотвращенный экологический ущерб от захламления земель несанкционированными свалками составил 62,5 миллиона рублей.

Как сообщает управление экологии и природных ресурсов Липецкой области, в этом году на природоохранные мероприятия в Липецкой облатси были направлены 7,17 миллиарда рублей. За счет выполнения природоохранных мероприятий промышленными предприятиями Липецкой области в 2017 году произошло снижение выбросов на 1,5 тысячи тонн пыли, на 3 тысячи тонн метана и 21 тонну специфических веществ 1-2 класса опасности. За счет выполнения водоохранных мероприятий в текущем году объем сбрасываемых загрязненных сточных вод водопользователями уменьшился на 4,5 миллиона кубометров (на 9,7% от уровня 2016 года). Предотвращенный экологический ущерб в сфере улучшения качества сбрасываемых сточных вод составил 93,9 миллиона рублей. Предотвращенный экологический ущерб от захламления земель несанкционированными свалками - 62,5 миллиона рублей, от загрязнения земель химическими веществами - агрохимикатами – 2,4 миллиона рублей.

В 2017 году образованы 4 особо охраняемых природных территорий местного значения, 12 особо охраняемых природных территорий регионального значения. Сегодня на территории Липецкой области имеется 174 особо охраняемых природных территорий, занимающие более 5% площади. Планируемая площадь новых особо охраняемых природных территорий составляет более 30 тысяч га.

Была проведена расчистка 6 водных объектов, она позволила увеличить прирост водных ресурсов в регионе на 276,6 тысячи кубометров. Был выполнен капитальный ремонт гидротехнических сооружений в 6 районах Липецкой области.

Кроме того, в Липецкой области реализуется значимый масштабный проект - экологическая реабилитация реки Воронеж. Это комплекс мероприятий, способствующих улучшению экологического состояния водного объекта. Общая протяженность расчищаемого участка русла реки составляет 37,6 километра. Был произведен расчет ущерба рыбному хозяйству и выпущена молодь растительноядных рыб в количестве 1,5 миллиона штук. В береговой полосе реки Воронеж высажено 1700 саженцев деревьев и кустарников.