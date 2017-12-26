сегодня, 14:08
Работники НЛМК стали победителями регионального конкурса «Инженер года»
Восемь работников Новолипецкого металлургического комбината (входит в международную Группу НЛМК) стали победителями ежегодного регионального конкурса «Инженер года-2017». Он проводится Управлением инновационной и промышленной политики Липецкой области для повышения вовлеченности работников различных предприятий к поиску инноваций для совершенствования производственных процессов.
В числе победителей в категории «Инженерное искусство молодых» жюри назвало четырех представителей НЛМК: мастера цеха горячей прокатки Дмитрия Башкатова (номинация «Металлургия и горнодобывающая промышленность»), инженера-конструктора ремпроизводства Владимира Губина («Машиностроение и металлообработка»), специалиста дирекции по энергоэффективности Илью Ткаченко («Энергетика. Энергосбережение») и специалиста Корпоративного университета Екатерину Андросову («Экология и мониторинг окружающей среды»).
В категории «Профессиональные инженеры» победителями стали также четыре работника НЛМК: представитель дирекции проектного управления Антон Савоста («Металлургия и горнодобывающая промышленность»), представитель ремпроизводства Юрий Тамошенцев («Машиностроение и металлообработка»), главный специалист цеха горячей прокатки Дмитрий Мордовкин («Энергетика. Энергосбережение»), начальник отдела дирекции по автоматизации технологических процессов Евгений Диденко («Организация управления промышленным производством»).
Церемония награждения лучших инженеров Липецкой области состоится в первом квартале 2018 года в рамках итоговой научно-промышленной конференции среди руководителей промышленных предприятий.