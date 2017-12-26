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Работники НЛМК стали победителями регионального конкурса «Инженер года»

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#конкурс
Работники НЛМК стали победителями регионального конкурса «Инженер года»

Восемь работников Новолипецкого металлургического комбината (входит в международную Группу НЛМК) стали победителями ежегодного регионального конкурса «Инженер года-2017». Он проводится Управлением инновационной и промышленной политики Липецкой области для повышения вовлеченности работников различных предприятий к поиску инноваций для совершенствования производственных процессов.

Как сообщает пресс-служба НЛМК, в этом году на конкурс было представлено более 50 работ инженеров, которые оценивались жюри в 11 номинациях и в двух категориях - среди молодых специалистов до 30 лет и среди профессиональных инженеров, работающих не менее пяти лет. От НЛМК участвовало 19 работ.

В числе победителей в категории «Инженерное искусство молодых» жюри назвало четырех представителей НЛМК: мастера цеха горячей прокатки Дмитрия Башкатова (номинация «Металлургия и горнодобывающая промышленность»), инженера-конструктора ремпроизводства Владимира Губина («Машиностроение и металлообработка»), специалиста дирекции по энергоэффективности Илью Ткаченко («Энергетика. Энергосбережение») и специалиста Корпоративного университета Екатерину Андросову («Экология и мониторинг окружающей среды»).

В категории «Профессиональные инженеры» победителями стали также четыре работника НЛМК: представитель дирекции проектного управления Антон Савоста («Металлургия и горнодобывающая промышленность»), представитель ремпроизводства Юрий Тамошенцев («Машиностроение и металлообработка»), главный специалист цеха горячей прокатки Дмитрий Мордовкин («Энергетика. Энергосбережение»), начальник отдела дирекции по автоматизации технологических процессов Евгений Диденко («Организация управления промышленным производством»).

Церемония награждения лучших инженеров Липецкой области состоится в первом квартале 2018 года в рамках итоговой научно-промышленной конференции среди руководителей промышленных предприятий.

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#конкурс

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