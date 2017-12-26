Общество

сегодня, 13:27

В Липецкой области поймали ещё одного нарушителя с ёлкой

5 809
#Новый год #ёлка #праздник
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В Липецкой области поймали ещё одного нарушителя с ёлкой

Всего с ёлками попались уже 7 человек.

Как рассказал GOROD48 начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах управления лесного хозяйства Липецкой области Владимир Свинцов, в Липецкой области задержали ещё одного ёлочного браконьера - на этот раз нарушителя поймали на незаконной рубке сосны в Чаплыгинском лесничестве.  

Всего в регионе поймали уже 7 ёлочных браконьеров. Каждому придётся заплатить штраф в размере 3000 рублей плюс 3014 рублей компенсировать в качестве ущерба, нанесённого природе. Кстати, за два срубленных дерева последует уже уголовная ответственность по статье 260 УК РФ.
5 809
#Новый год #ёлка #праздник
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Комментарии (5)

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Ой-ой

4 минуты назад
Срубил,да господь с ним,Прямо делают сенсацию!!!
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Webkow

6 минут назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
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ГОРОЖАНИН

20 минут назад
СКУЧНО, НЕТ ПРАЗДНИКА, ГРЕБАННОЕ РУКОВОДСТВО ОБЛАСТИ И ГОРОДА ПРЕВРАТИЛО ПРАЗДНИК ЛИПЧАН В ХАОС И ГРЯЗЬ. ВСЕ ТОЛКО ДЛЯ СЕБЯ И РТОМ И ЖОПОЙ ХАПАЕТЕ. МЛЯДИ.
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Рустамчик

46 минут назад
че кто торгуют елками на остановке Ц рынок или в законе или не попались или рубят на своих собственных 6 сотках.
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123

сегодня, 16:24
На 15м-оне точка с ёлками стоит прямо на теплотрассе без документов
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