Общество
сегодня, 13:27
В Липецкой области поймали ещё одного нарушителя с ёлкой
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Всего с ёлками попались уже 7 человек.
Как рассказал GOROD48 начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах управления лесного хозяйства Липецкой области Владимир Свинцов, в Липецкой области задержали ещё одного ёлочного браконьера - на этот раз нарушителя поймали на незаконной рубке сосны в Чаплыгинском лесничестве.
Всего в регионе поймали уже 7 ёлочных браконьеров. Каждому придётся заплатить штраф в размере 3000 рублей плюс 3014 рублей компенсировать в качестве ущерба, нанесённого природе. Кстати, за два срубленных дерева последует уже уголовная ответственность по статье 260 УК РФ.
Всего в регионе поймали уже 7 ёлочных браконьеров. Каждому придётся заплатить штраф в размере 3000 рублей плюс 3014 рублей компенсировать в качестве ущерба, нанесённого природе. Кстати, за два срубленных дерева последует уже уголовная ответственность по статье 260 УК РФ.
5 809
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Webkow
ГОРОЖАНИН
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