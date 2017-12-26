В Липецкой области поймали ещё одного нарушителя с ёлкой

Всего с ёлками попались уже 7 человек.

Как рассказал GOROD48 начальник отдела федерального государственного лесного надзора (лесная охрана), федерального государственного пожарного надзора в лесах управления лесного хозяйства Липецкой области Владимир Свинцов, в Липецкой области задержали ещё одного ёлочного браконьера - на этот раз нарушителя поймали на незаконной рубке сосны в Чаплыгинском лесничестве.



Всего в регионе поймали уже 7 ёлочных браконьеров. Каждому придётся заплатить штраф в размере 3000 рублей плюс 3014 рублей компенсировать в качестве ущерба, нанесённого природе. Кстати, за два срубленных дерева последует уже уголовная ответственность по статье 260 УК РФ.