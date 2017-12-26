На зимних каникулах липчане, судя по всему, останутся без катков

Хотя заливать их готовы выйти даже в выходные и праздничные дни.

Как рассказал GOROD48 заместитель директора по административно-хозяйственной работе МАУ «Спортивный город» Эдуард Богомолов, выйти заливать катки в Липецке готовы даже в выходные и праздничные дни. Но для этого среднесуточная температура должна быть около минус 10 градусов.

Пока прогноз погоды неутешительный, и уже понятно, что как минимум до 4 января катки в Липецке заливать не будут.

- Вся надежда на погоду, а мы сделаем всё возможное, - отметил Эдуард Богомолов.

Напомним, планировалось, что в городе будут работать более 30 ледовых площадок и катков .