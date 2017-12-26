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На зимних каникулах липчане, судя по всему, останутся без катков

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#каток #Новый год
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На зимних каникулах липчане, судя по всему, останутся без катков

Хотя заливать их готовы выйти даже в выходные и праздничные дни.

Как рассказал GOROD48 заместитель директора по административно-хозяйственной работе МАУ «Спортивный город» Эдуард Богомолов, выйти заливать катки в Липецке готовы даже в выходные и праздничные дни. Но для этого среднесуточная температура должна быть около минус 10 градусов.

Пока прогноз погоды неутешительный, и уже понятно, что как минимум до 4 января катки в Липецке заливать не будут.

- Вся надежда на погоду, а мы сделаем всё возможное, - отметил Эдуард Богомолов.

Напомним, планировалось, что в городе будут работать более 30 ледовых площадок и катков.

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#каток #Новый год
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Комментарии (3)

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Webkow

6 минут назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
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Александр

20 минут назад
Ни тебе рыбалки,ни тебе катков жесть ,отдыхать нет погоды значит будем пить и ещё раз пить
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Мария

26 минут назад
Конечно город остаётся без катков мало того, что погода плохая, так ещё и чиновники полки в колёса вставляют, например мы с ребёнком всегда ходили в детский парк Забава в парке Победа, а теперь его закрывают прямо на Новый год -ничего себе такой подарочек жителям новых микрорайонов! и куда теперь с ребёнком сходить на обоссаные собаками площадками- спасибо Дорогая Администрация(
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