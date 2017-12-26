40-летний липчанин попался с подложными водительскими правами

Утром 19 октября на 19 километре автодороге «Липецк-Грязи» в районе ЧСЗ «Липецк» произошло ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-111930», под управлением ранее судимого 40-летнего жителя Липецка.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, мужчина предъявил сотрудникам ОГИБДД ОМВД России по Грязинскому району водительское удостоверение на другое имя, в результате чего данные водительских прав были внесены в соответствующие документы при оформлении ДТП. В ходе проверки было установлено, что права фактически не выдавались и являются подложным документом.

ОД ОМВД России по Грязинскому району было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (Использование подложного документа). В ходе расследования уголовного дела подозреваемый сообщил, что подложный документ он приобрел в сети Интернет на сайте, который в настоящее время удален. В декабре уголовное дело направлено в суд для привлечения гражданина к уголовной ответственности.