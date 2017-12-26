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сегодня, 12:57

40-летний липчанин попался с подложными водительскими правами

7 1297
#права
40-летний липчанин попался с подложными водительскими правами

Утром 19 октября на 19 километре автодороге «Липецк-Грязи» в районе ЧСЗ «Липецк» произошло ДТП с участием автомобиля «ВАЗ-111930», под управлением ранее судимого 40-летнего жителя Липецка.

Как сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области, мужчина предъявил сотрудникам ОГИБДД ОМВД России по Грязинскому району водительское удостоверение на другое имя, в результате чего данные водительских прав были внесены в соответствующие документы при оформлении ДТП. В ходе проверки было установлено, что права фактически не выдавались и являются подложным документом.

ОД ОМВД России по Грязинскому району было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ (Использование подложного документа). В ходе расследования уголовного дела подозреваемый сообщил, что подложный документ он приобрел в сети Интернет на сайте, который в настоящее время удален. В декабре уголовное дело направлено в суд для привлечения гражданина к уголовной ответственности.

7 1297
#права

Комментарии (7)

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Webkow

6 минут назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
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Леха

сегодня, 15:49
отпетушитель, я с тебя угараю
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к ардаш

сегодня, 15:31
Алабай уже с надроченным ожидает терпилу
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Я

сегодня, 14:34
Почему не проверят врачей и судей
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Нонка

сегодня, 14:00
А почему диплом врача -ну хочь терапевта что ли
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отпетушитель

сегодня, 13:21
отпетушить этого гребня по разу за каждый прожитывй год на этой грешной земле
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****

сегодня, 13:15
отпетушитель уже выехал к подозреваемому?
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