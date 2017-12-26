Общество

сегодня, 12:41

К прорванной водопроводной трубе работники ЛГЭКа приехали на пятые сутки после аварии

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#авария #ЛГЭК
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К прорванной водопроводной трубе работники ЛГЭКа приехали на пятые сутки после аварии

За этой время вода из неисправной колонки наполнила подвалы домов по улице Минской.

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Помните школьную задачку о том, какую утечку воды за сутки дает струя толщиной со спичку? Ответ: 200 литров. А если это вода под давлением? Сколько литров вытечет на улицу из водоразборной колонки за сутки? А за пять суток?

В ЛГЭКе, очевидно, этим вопросом не заморчиваются. Ведь иначе на улицу Минскую к дому №10 аварийная машина приехала бы еще в прошлый четверг, 21 декабря, когда от ее жителей получили сообщение о том, что колонка повреждена, и что из-под люка по улице течет вода. Но аварийная бригада ЛГЭКа приехала к поврежденной колонке одновременно с корреспондентом GOROD48 сегодня, 26 декабря. Тогда, когда по словам жильцов улицы Минской, живущей ниже по течению воды, все их подвалы оказались затопленными водой.

- Говорят, на колонку наехал автомобиль, и с тех пор из-под нее течет вода, - говорит местный житель, пришедший к ней за водой.

Решив не цедить из не воду, мужчина в запачканной штукатуркой и шпаклевкой одежде просто зачерпнул ведрами воду из колодца, открытого работниками ЛГЭКа.

- Почему вы приехали на ликвидацию порыва только сегодня, - спросил корреспондент у городских энергетиков.

- Были заняты на других вызовах, - ответили мастера.

А и правда, куда им спешить, ведь, как признался журналистам на прошлой неделе гендиректор ЛГЭКа Владимир Башкарев, все утечки уже заложены в тариф на холодную воду для населения.
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#авария #ЛГЭК
3

Комментарии (13)

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Webkow

6 минут назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
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Из проверенных источников

сегодня, 16:09
Артурчик, надо быть из Тербунов.
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Ветеран ВС СССР

сегодня, 15:24
А что? Если бы они платили за такой БЕЗХОЗ..? А то у нас тарифы "всё включено" в том числе и за такие протечки..
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Ликаювидатрр

сегодня, 15:13
Надо этому Вовке лоб зелёной помазать и к стенке, глядишь и порядка больше будет! С наступающим всех!
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Артурчик

сегодня, 14:51
Посмотрите послужной список Владимира Башкарева в Воронеже: "гробовщик" и ликвидатор. По поводу его увольнения из "Теплосети": В правительстве области, и в мэрии Башкарева критиковали неоднократно - за то, что он так и не смог найти эффективную схему расчёта с поставщиками. И остановить всё растущие долги «Теплосети». Сейчас предприятие задолжает 2 миллиарда рублей. При этом оно уже несколько раз перекредитовывалось под гарантии города... Ему спешить некуда! А за какие заслуги его поставили на ЛГЭК?
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Андрей

сегодня, 14:40
Татьяна, и это ещё зимы нет... Хорошо, что хоть вечером (ближе к ночи) холодную дают. Бойлер спасает. А так да, эту площадку рядом с детским садом перерыли вдоль и поперёк
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Татьяна

сегодня, 14:08
На улице Доватора дом 8 в прошлом году весь год ежедневно копали , откачивали , закапывали и снова копали , перерыли весь двор . Сейчас вот уже вторую неделю нет холодной и горячей воды . Всю ночь качают ,, копают , матерятся под окнами , днем деятельность затихает , но не совсем . Что твориться ? Обьясните , поменяйте 10 м трубы , ведь затраты на ремонт этого участка в десятки больше . чем проложить новую трубу .
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Гога

сегодня, 14:05
Владельцы лгэка - это департамент ЖКХ администрации города. Что вы хотите от чинуш...
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анальный директор лгэка

сегодня, 13:29
На все равно .жильцы все расходы покроют со своего кошелька ха-ха
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пенсионер

сегодня, 13:21
На протяжении недели, отключают воду и горячую и холодную, причем каждый день( с утра и до поздней ночи) по ул. Юных Натуралистов,11. ЖКХ, ЛГЭКи, Квадры и гидры и вся остальная нечисть! Когда же вы напьетесь? Упыри!
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