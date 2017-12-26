К прорванной водопроводной трубе работники ЛГЭКа приехали на пятые сутки после аварии

За этой время вода из неисправной колонки наполнила подвалы домов по улице Минской.

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Помните школьную задачку о том, какую утечку воды за сутки дает струя толщиной со спичку? Ответ: 200 литров. А если это вода под давлением? Сколько литров вытечет на улицу из водоразборной колонки за сутки? А за пять суток?



В ЛГЭКе, очевидно, этим вопросом не заморчиваются. Ведь иначе на улицу Минскую к дому №10 аварийная машина приехала бы еще в прошлый четверг, 21 декабря, когда от ее жителей получили сообщение о том, что колонка повреждена, и что из-под люка по улице течет вода. Но аварийная бригада ЛГЭКа приехала к поврежденной колонке одновременно с корреспондентом GOROD48 сегодня, 26 декабря. Тогда, когда по словам жильцов улицы Минской, живущей ниже по течению воды, все их подвалы оказались затопленными водой.



- Говорят, на колонку наехал автомобиль, и с тех пор из-под нее течет вода, - говорит местный житель, пришедший к ней за водой.



Решив не цедить из не воду, мужчина в запачканной штукатуркой и шпаклевкой одежде просто зачерпнул ведрами воду из колодца, открытого работниками ЛГЭКа.



- Почему вы приехали на ликвидацию порыва только сегодня, - спросил корреспондент у городских энергетиков.



- Были заняты на других вызовах, - ответили мастера.



А и правда, куда им спешить, ведь, как признался журналистам на прошлой неделе гендиректор ЛГЭКа Владимир Башкарев, все утечки уже заложены в тариф на холодную воду для населения.