Семейная пара украла 1 600 кг свеклы

Мужчина и женщина ответили перед законом.

Становлянский районный суд Липецкой области рассмотрел уголовное дело в отношении местных жителей. Как указано в документах суда, перед законом предстали безработные супруги, воспитывающие маленького ребенка.



Установлено, что подсудимые совершили кражу по предварительному сговору. Семейная пара договорилась обокрасть владения ООО «Елецкий». В назначенный день и час мужчина подогнал к полю в районе 367 км трассы М4 «Дон» грузовой автомобиль. Супруги погрузили туда 1600 кг корнеплодов сахарной свеклы и скрылись с места происшествия. Стоимость похищенного урожая оценили в 4 000 рублей.



Подсудимые признали свою вину. Смягчающими обстоятельствами суд расценил раскаяние, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а так же наличие у них малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств найдено не было.



Суд признал супругов виновным и назначил каждому наказание в виде штрафа в 5 000 рублей. Свеклу вернули предприятию.