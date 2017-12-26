Происшествия

сегодня, 12:32

Семейная пара украла 1 600 кг свеклы

12 1791
#кража #свекла
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Семейная пара украла 1 600 кг свеклы

Мужчина и женщина ответили перед законом.

Становлянский районный суд Липецкой области рассмотрел уголовное дело в отношении местных жителей. Как указано в документах суда, перед законом предстали безработные супруги, воспитывающие маленького ребенка.

Установлено, что подсудимые совершили кражу по предварительному сговору. Семейная пара договорилась обокрасть владения ООО «Елецкий». В назначенный день и час мужчина подогнал к полю в районе 367 км трассы М4 «Дон» грузовой автомобиль. Супруги погрузили туда 1600 кг корнеплодов сахарной свеклы и скрылись с места происшествия. Стоимость похищенного урожая оценили в 4 000 рублей.

Подсудимые признали свою вину. Смягчающими обстоятельствами суд расценил раскаяние, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, а так же наличие у них малолетнего ребенка. Отягчающих обстоятельств найдено не было.

Суд признал супругов виновным и назначил каждому наказание в виде штрафа в 5 000 рублей. Свеклу вернули предприятию.
12 1791
#кража #свекла
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Комментарии (12)

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Webkow

5 минут назад
народ я нарыл метод как подкачатся дома, этот метод описан в блоге одного чувака. С начала не поверил, но решил попробовать ведь цена вопроса копеечная и был в шоке уже через неделю: стал уходить пивной живот, проявился пресс, подкачал руки и спину. Теперь жена тоже захотела попробовать увидев мой результат и уже через неделю убрала в талии пору сантиметров и это все без диет и спорта. Вот тот блог, поверьте там все правда описано ---- https://kachokdoma.blogspot.com
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BLOOD_JO

17 минут назад
Красивый салат, селёдка под шубой на картинке, наверное девушка статью публиковала.
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Сесуриту

сегодня, 16:23
У капитализма звериное лицо
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Овод.

сегодня, 15:09
Вот до чего довёл осел губернатор людей от голода свеклу стали есть! А наш суд покозал своё литцо . За милиарды так не наказывают . Страна воров попирающих закон.
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Нонка

сегодня, 14:23
Ну ладно -допустим оштрафовали а вот погрузочные работы семье кто оплатит Это как надо работать полторы тонны погрузить да еще из своего кармана десять тысяч отдать Прям фигней в крутом зале
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РОССИЯ

сегодня, 14:16
Мать вашу пусть лучше сгниет но брать нельзя Козлодои у власти.
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Роботяга

сегодня, 14:13
Мария Панирина, Вами УБЭП не занималось ещё?
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Роботяга

сегодня, 14:11
Сколько интересно директору Свой дом Тучкову предложат заплатить штраф. Ни кто не знает? Аж бесит: один украл миллиарды и не понятно сколько заплатил штраф, а здесь колхозники попали и им штраф сразу.
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Монст

сегодня, 13:02
Судья красавчик.
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Серый

сегодня, 12:41
Бизнес по русски.Сперли на 4000рублей заплатили 5000рублей.
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