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В Калининграде горел склад с алкоголем площадью 1200 квадратных метров
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На Камской улице в Калининграде горел склад с алкоголем, площадь которого составляет 1200 квадратных метров.
Крупный пожар на складах в Калининграде локализован, пострадавших нет, угроза распространения огня отсутствует. Об этом ТАСС сообщили во вторник в региональном управлении МЧС.
"Пожар локализован, для его локализации потребовалось порядка трех часов", - уточнили в ведомстве, добавив, что ведется проливка пострадавших от огня помещений и разбор завалов. Участие вертолета в тушении пожара не потребовалось.
Как сообщалось ранее, площадь пожара достигала 1,2 тысячи квадратных метров. В тушении огня задействованы 53 человека, в их распоряжении 15 единиц техники.
По данным МЧС, в зоне пожара находятся складские помещения Сбербанка с оборудованием и склад вино-водочных изделий. Склад Сбербанка выгорел полностью.
Источник в экстренных службах добавил, что оборудование банка было списанным.
"Пожар локализован, для его локализации потребовалось порядка трех часов", - уточнили в ведомстве, добавив, что ведется проливка пострадавших от огня помещений и разбор завалов. Участие вертолета в тушении пожара не потребовалось.
Как сообщалось ранее, площадь пожара достигала 1,2 тысячи квадратных метров. В тушении огня задействованы 53 человека, в их распоряжении 15 единиц техники.
По данным МЧС, в зоне пожара находятся складские помещения Сбербанка с оборудованием и склад вино-водочных изделий. Склад Сбербанка выгорел полностью.
Источник в экстренных службах добавил, что оборудование банка было списанным.
163