сегодня, 12:12
В России ужесточили ответственность за телефонный терроризм
Совет Федерации одобрил во вторник закон, ужесточающий наказание за "телефонный терроризм", максимальная санкция, предусмотренная документом — до 10 лет лишения свободы. Соответствующие поправки вносятся в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ.
Как рассказал один из авторов инициативы - глава комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас, статья 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма" подверглась существенной переработке, она разделена на несколько составов по степени тяжести, - пишет "Российская газета".
Теперь она включает в себя санкции ложное сообщение об акте терроризма, совершенное из хулиганских побуждений (максимальное наказание - до трех лет лишения свободы). То же деяние в отношении объектов социальной инфраструктуры повлечет за собой максимальное наказание виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет. Впервые в статью включается такой состав как ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти (максимальная санкция от шести до восьми лет лишения свободы).