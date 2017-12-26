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В Санкт-Петербурге завели дело после нападения на водителя автобуса с детьми‍

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#Петербург #нападение
В Санкт-Петербурге завели дело после нападения на водителя автобуса с детьми‍

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как автомобилист ранил ножом водителя автобуса, перевозившего школьников в Санкт-Петербурге.

Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство после того, как автомобилист ранил ножом водителя автобуса, перевозившего школьников в Санкт-Петербурге, - сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Ранее представитель ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области сообщил, что полиция устанавливает местонахождение водителя иномарки, который ранил ножом водителя автобуса в Петербурге. По данным местных СМИ, мужчина напал с ножом на водителя детского автобуса на Октябрьской набережной прямо на глазах у его маленьких пассажиров. После инцидента детей доставили в администрацию Невского района.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "Покушение на убийство", — говорится в сообщении.

По данным следствия, вечером в понедельник в ходе дорожного конфликта 44-летний Ализаде Мустафаев, уроженец Азербайджана, вместе с неустановленной женщиной напали на водителя автобуса, перевозящего школьников, их родителей и учителей в город Кировск Ленинградской области.

В ведомстве полагают, что Мустафаев нанес потерпевшему многочисленные удары ножом, а его спутница несколько ударов неустановленными предметами. Сообщается, что нападавшие скрылись с места происшествия на автомобиле Range Rover, а потерпевший в тяжелом состоянии был госпитализирован, он находится в реанимации.

Сейчас проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего и местонахождения Мустафаева и его соучастницы, добавили в СК.

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#Петербург #нападение

Комментарии (2)

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Чмосквич

сегодня, 15:01
В московии скоро Иванам да Ваням делать будет нечего.......
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т

сегодня, 14:37
толерантность
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