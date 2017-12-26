вчера, 20:52
Липецкая команда Навального объявила массовую забастовку избирателей
Сторонники скандального оппозиционера будут призывать к бойкоту выборов президента.
Сегодня на официальной странице сторонников оппозиционера Алексея Навального в Липецке появилась информация о поддержке забастовки избирателей после отказа ЦИК в его регистрации в качестве кандидата в президенты России.
- ЦИК отказалась регистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты России на выборах 2018 года, - сказано на странице сторонников политика. - Очевидно, этот режим плевать хотел на волю граждан России и основной закон страны — Конституцию. Теперь голоса миллионов россиян будут украдены, а их неприкосновенное право на выбор отнято. С этого момента начинается массовая забастовка избирателей. Мы не признаем выборы без единственного настоящего и независимого кандидата законными, а избранного в их результате президента — легитимным.
- Также мы продолжаем готовить наблюдателей, - дополнил Илья Данилов. - Теперь они будут следить не только за возможными нарушениями в ходе голосования, но и за фактической явкой избирателей. Однако это только предварительные планы. Скорее всего они будут дополнены новыми политическими акциями.
Галина Караваева
Палка
Палка
Палка
игп
требуем перемен - ничего менять не надо
игп
Хохленок адепт Навального
по секрету
Навальнята! внимание к Каменному Лоху!