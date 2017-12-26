Политика

вчера, 20:52

Липецкая команда Навального объявила массовую забастовку избирателей

42 955
#Алексей Навальный #выборы
Липецкая команда Навального объявила массовую забастовку избирателей

Сторонники скандального оппозиционера будут призывать к бойкоту выборов президента.

Сегодня на официальной странице сторонников оппозиционера Алексея Навального в Липецке появилась информация о поддержке забастовки избирателей после отказа ЦИК в его регистрации в качестве кандидата в президенты России.

- ЦИК отказалась регистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты России на выборах 2018 года, - сказано на странице сторонников политика. - Очевидно, этот режим плевать хотел на волю граждан России и основной закон страны — Конституцию. Теперь голоса миллионов россиян будут украдены, а их неприкосновенное право на выбор отнято. С этого момента начинается массовая забастовка избирателей. Мы не признаем выборы без единственного настоящего и независимого кандидата законными, а избранного в их результате президента — легитимным.

Как сообщил GOROD48 представитель команды Алексея Навального в Липецке Илья Данилов, под забастовкой он понимает антиагитацию. То есть местная ячейка будет призывать жителей региона бойкотировать предстоящие выборы, чтобы тем самым показать через низкую явку нелегитимность результатов кампании. Хотя порог явки уже давно в избирательном праве отменен.

 - Также мы продолжаем готовить наблюдателей, - дополнил Илья Данилов. - Теперь они будут следить не только за возможными нарушениями в ходе голосования, но и за фактической явкой избирателей. Однако это только предварительные планы. Скорее всего они будут дополнены новыми политическими акциями.

42 955
#Алексей Навальный #выборы

Комментарии (42)

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Галина Караваева

1 минуту назад
Мы колхозные проститутки знаем только нашего президента В.В.Путина.
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Палка

5 минут назад
Если нас все вонючее быдло и понаехавшую сюда лимиту разгонят от избирательных урн сортиромоченик всея роиссия не пройдет!
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Палка

32 минуты назад
Мне косой ШЛЮХЕ ИЗ Е…ОЙ РОССИИ степке сТукочеву https://vk.com/krende1ek на днях врачи диагноз поставили «Каклосвиноз» («хохлосвиноз») головного мозга. Остатки моих мозгов считают, что в рашке везде хохлы и навальнята, и они пытаются помешать моему ботоксному фюреру спокойно дожить по своей смерти и наворовать как можно больше денег, нихера ничего не делая полезного для страны. Если еще немного прикинуть, то следуя моей логике по комментариям и влиянию санкций, в России, таких «хохлов» и «навальнят» подавляющие большинство. По той простой причине, что в этой стране моим паханом могут быть довольны только три категории населения: те, кто у кормушки (олигархи, бородатые зверьки, закадырки, чиновники и тд) и те лижут сраку (Киселев, Соловьев); те, кому достаются крошки от барского стола (сами кремлеботы и прочие путлерюгенды) и участвуют в проплаченных гей-парадах за 500 рублей и МЫ - всякие умственно отсталые ДЕБИЛЫ и наркоманы, которых в свое время алкаши понастругали спьяну.
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Палка

34 минуты назад
Хохленок адепт Навального, на четвертном сроке мой Президент для нас черножопых обещал легализовать браки с овцами и ишаками.
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игп

35 минут назад
Плешивую крысу на колыму, селигеровское быдло посадить на кол!
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требуем перемен - ничего менять не надо

сегодня, 03:56
президентом будет Путин. по древней традиции Генсеков из Кремля выносят только вперед ногами.
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игп

сегодня, 03:32
Пропала последняя надежда на однополые браки. Навальный, ты же обещал ????
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Хохленок адепт Навального

сегодня, 03:29
Срусь от злости. Мечтал продовать нефть и жить в Оклахоме
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по секрету

сегодня, 03:25
в общении с воронежскими жителями - все в один голос утверждают, что больше всего бегут к ним с Липецкой области,а уж потом всякие с востока. вот так
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Навальнята! внимание к Каменному Лоху!

сегодня, 03:19
Видите Ватсон? Какие фантастическо массивные блоки? Думаете это природа создала? ха-ха...Задумайтесь! т.н. Каменный Лог пересекает весь город! Кто-то в древности "выжег" постройку? Камень в логу - вам любой геолог учёный скажет что это не природное! А тут остатки фантастического фундамента! Египетские пирамиды отдыхают...
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