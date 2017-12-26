Липецкая команда Навального объявила массовую забастовку избирателей

Сторонники скандального оппозиционера будут призывать к бойкоту выборов президента.

Сегодня на официальной странице сторонников оппозиционера Алексея Навального в Липецке появилась информация о поддержке забастовки избирателей после отказа ЦИК в его регистрации в качестве кандидата в президенты России.

- ЦИК отказалась регистрировать Алексея Навального кандидатом в президенты России на выборах 2018 года, - сказано на странице сторонников политика. - Очевидно, этот режим плевать хотел на волю граждан России и основной закон страны — Конституцию. Теперь голоса миллионов россиян будут украдены, а их неприкосновенное право на выбор отнято. С этого момента начинается массовая забастовка избирателей. Мы не признаем выборы без единственного настоящего и независимого кандидата законными, а избранного в их результате президента — легитимным.



Как сообщил GOROD48 представитель команды Алексея Навального в Липецке Илья Данилов, под забастовкой он понимает антиагитацию. То есть местная ячейка будет призывать жителей региона бойкотировать предстоящие выборы, чтобы тем самым показать через низкую явку нелегитимность результатов кампании. Хотя порог явки уже давно в избирательном праве отменен.

- Также мы продолжаем готовить наблюдателей, - дополнил Илья Данилов. - Теперь они будут следить не только за возможными нарушениями в ходе голосования, но и за фактической явкой избирателей. Однако это только предварительные планы. Скорее всего они будут дополнены новыми политическими акциями.