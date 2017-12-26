Происшествия

вчера, 19:58

Уроженцы Дагестана пойдут под суд за убийство дальнобойщика в Липецкой области

26 2660
#убийство #пропавший без вести
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Уроженцы Дагестана пойдут под суд за убийство дальнобойщика в Липецкой области

Водитель следовал из Белоруссии.

В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Республики Дагестан и его 19-летнего знакомого. Они обвиняются в совершении ряда преступлений, в том числе предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ст. 162 УК РФ (разбой).

По версии следствия, 51-летний обвиняемый предложил своему 19-летнему знакомому из Дагестана, испытывающему материальные трудности, переехать к нему в бытовку на территории Московской области и совершать вместе с ним разбойные нападения на водителей большегрузов. Для этого у него уже имелись незаконно приобретенные пистолет конструкции Макарова, автомат Калашникова и документы на транспортные средства. Осенью 2016 года они неоднократно выезжали в различные субъекты РФ с целью поиска на дорогах автомобиля, соответствующего имевшимся у них документам, сообщает СУ СК по Тамбовской области.

20 октября прошлого года во время очередного выезда на стоянке вблизи автодороги «Тамбов-Орел» на территории Липецкой области они подошли к автомобилю марки «Volvo FH» и попросили водителя выйти, после чего 51-летний обвиняемый произвел в него несколько выстрелов, а его подельник нанёс удары по голове металлическим ключом. Далее на своем автомобиле они вывезли тело потерпевшего в лесополосу рядом с автодорогой М-6 «Каспий» в Мичуринском районе, вернулись к месту нападения, завладели управляемым им автомобилем с прицепом и грузом в нем, и скрылись на нем с места преступления. Общая сумма похищенного имущества составила более 7,5 миллионов рублей. Впоследствии груз организатор преступлений сбыл как металлолом, а автомобиль поставил на длительную стоянку на территории Московской области.

 Потерпевший – 33-летний водитель крупной транспортной компании Республики Беларусь Игорь Кнороз, перевозивший металлоконструкции в Республику Казахстан. Во время последнего звонка родственникам он сообщил, что находится в Липецкой области, после чего на связь с ними больше не выходил, в связи с чем они обратились в правоохранительные органы.

 В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая, несмотря на частичное признание фигурантами дела вины в совершённых преступлениях, направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.
26 2660
#убийство #пропавший без вести
4

Комментарии (26)

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игп

25 минут назад
А в 03:18 отметилась толстожопая косая мгеровская нечисть, которая является пособником оккупантов, из-за которых всякое зверье бродит по славянским землям.
ответить

игп

25 минут назад
А в 03:18 отметилась толстожопая косая мгеровская нечисть, которая является пособником оккупантов, из-за которых всякое зверье бродит по славянским землям.
ответить

Хохленок со стинола

28 минут назад
Эту черножопую нечисть развела тут единоворье и единожулье, и их мгеровская падаль!
ответить

Sergey

сегодня, 03:18
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Хохленок со стинола

сегодня, 03:05
Мне теперь воровать колбасы придется больше. Моего вождя Навального не пустили на выборы
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Нет плохих наций,

сегодня, 00:35
Ц.ц, есть плохие люди,это перебор,не уподобляйтесь некоторым зверям.
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Ц.ц

сегодня, 00:05
Как эти чурки ошалели совсем,мрази....Как можно было убить не за что не повинного человека,у которого дома семья и дети....На все ублюдки готовы....На все......Я бы желала им смертельную и мучительную казнь.......Горите в АДУ ЧЕРНОЖОПЫЕ ГОРИТЕ!!!!!!!ДАГИ,АРМЯНЕ,МЕНГРЕЛЫ ДА СКОЛЬКО ЕЩЕ РОССИЯ ПРИМЕТ УРОДОВ.......Семье:ГЛУБОКИЕ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ.......Мне очень жаль и жаль что наша область заселена ублюдками!!!!
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А извиниться надо?

вчера, 22:15
Рамзан,
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Рамзан

вчера, 21:53
По жизненное,ублюдкам!!!
ответить

Житель

вчера, 21:22
УПС, прошлая ссылка по ошибке вот ссылка про дальнобойщиков https://ok.ru/video/194888206988
ответить
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