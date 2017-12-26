Происшествия
вчера, 19:58
Уроженцы Дагестана пойдут под суд за убийство дальнобойщика в Липецкой области
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Водитель следовал из Белоруссии.
В Тамбовской области завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего жителя Республики Дагестан и его 19-летнего знакомого. Они обвиняются в совершении ряда преступлений, в том числе предусмотренных ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия), ст. 162 УК РФ (разбой).
По версии следствия, 51-летний обвиняемый предложил своему 19-летнему знакомому из Дагестана, испытывающему материальные трудности, переехать к нему в бытовку на территории Московской области и совершать вместе с ним разбойные нападения на водителей большегрузов. Для этого у него уже имелись незаконно приобретенные пистолет конструкции Макарова, автомат Калашникова и документы на транспортные средства. Осенью 2016 года они неоднократно выезжали в различные субъекты РФ с целью поиска на дорогах автомобиля, соответствующего имевшимся у них документам, сообщает СУ СК по Тамбовской области.
20 октября прошлого года во время очередного выезда на стоянке вблизи автодороги «Тамбов-Орел» на территории Липецкой области они подошли к автомобилю марки «Volvo FH» и попросили водителя выйти, после чего 51-летний обвиняемый произвел в него несколько выстрелов, а его подельник нанёс удары по голове металлическим ключом. Далее на своем автомобиле они вывезли тело потерпевшего в лесополосу рядом с автодорогой М-6 «Каспий» в Мичуринском районе, вернулись к месту нападения, завладели управляемым им автомобилем с прицепом и грузом в нем, и скрылись на нем с места преступления. Общая сумма похищенного имущества составила более 7,5 миллионов рублей. Впоследствии груз организатор преступлений сбыл как металлолом, а автомобиль поставил на длительную стоянку на территории Московской области.
Потерпевший – 33-летний водитель крупной транспортной компании Республики Беларусь Игорь Кнороз, перевозивший металлоконструкции в Республику Казахстан. Во время последнего звонка родственникам он сообщил, что находится в Липецкой области, после чего на связь с ними больше не выходил, в связи с чем они обратились в правоохранительные органы.
В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая, несмотря на частичное признание фигурантами дела вины в совершённых преступлениях, направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.
По версии следствия, 51-летний обвиняемый предложил своему 19-летнему знакомому из Дагестана, испытывающему материальные трудности, переехать к нему в бытовку на территории Московской области и совершать вместе с ним разбойные нападения на водителей большегрузов. Для этого у него уже имелись незаконно приобретенные пистолет конструкции Макарова, автомат Калашникова и документы на транспортные средства. Осенью 2016 года они неоднократно выезжали в различные субъекты РФ с целью поиска на дорогах автомобиля, соответствующего имевшимся у них документам, сообщает СУ СК по Тамбовской области.
20 октября прошлого года во время очередного выезда на стоянке вблизи автодороги «Тамбов-Орел» на территории Липецкой области они подошли к автомобилю марки «Volvo FH» и попросили водителя выйти, после чего 51-летний обвиняемый произвел в него несколько выстрелов, а его подельник нанёс удары по голове металлическим ключом. Далее на своем автомобиле они вывезли тело потерпевшего в лесополосу рядом с автодорогой М-6 «Каспий» в Мичуринском районе, вернулись к месту нападения, завладели управляемым им автомобилем с прицепом и грузом в нем, и скрылись на нем с места преступления. Общая сумма похищенного имущества составила более 7,5 миллионов рублей. Впоследствии груз организатор преступлений сбыл как металлолом, а автомобиль поставил на длительную стоянку на территории Московской области.
Потерпевший – 33-летний водитель крупной транспортной компании Республики Беларусь Игорь Кнороз, перевозивший металлоконструкции в Республику Казахстан. Во время последнего звонка родственникам он сообщил, что находится в Липецкой области, после чего на связь с ними больше не выходил, в связи с чем они обратились в правоохранительные органы.
В ходе следствия собрана достаточная доказательственная база, позволившая, несмотря на частичное признание фигурантами дела вины в совершённых преступлениях, направить уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в суд для рассмотрения по существу.
26 2660
игп
игп
Хохленок со стинола
Sergey
Хохленок со стинола
Нет плохих наций,
Ц.ц
А извиниться надо?
Рамзан
Житель