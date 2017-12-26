Вердикт – виновен: сержант Курбанов приговорен к 3-м годам условно

Впрочем, потерпевшая сторона говорит, что хочет обжаловать приговор.

Сегодня Советский районный суд вынес решение по нашумевшему уголовному делу, которое расследовал СУ СК Р по Липецкой области, в отношении сержанта Росгвардии Максима Курбанова по часть 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Подсудимого признали виновным по всем пунктам обвинения: и в превышении полномочий, и в нанесении телесных повреждений трем гражданам, и в применении спецсредств – наручников и газового баллончика, и в нарушении неприкосновенности жилища. Но наказание назначили условное – 3 года с испытательным сроком в течение двух лет. Кроме того, Курбанов должен будет выплатить по 10 тысяч рублей троим потерпевшим в качестве компенсации морального вреда и 60 тысяч рублей на возмещение услуг адвоката. Также ему придется сменить работу – среди людей, которые приходили его поддерживать на протяжении всего судебного процесса т.е. в органах правопорядка ему запрещено работать несколько лет.



Курбанова до последнего приходили поддержать десятки коллег.



Фабулу дела в очередной раз описывать мы не будем. Основные события изложены здесь, видео конфликта, которое успели снять потерпевшие, прилагаем к этому материалу. Видео объяснений самого Курбанова можно увидеть по этой ссылке.

К слову, сегодня на утреннем заседании теперь уже бывший росгвардеец обвинил СМИ в ангажированности, намеренном очернении его доброго имени и даже искажении его показаний. Мы тактично промолчали, ведь показания Курбанова записывали на видео и выкладывали на GOROD48 без купюр – что говорил, то и выходило. А то, что Курбанов в злополучный вечер 17 сентября 2016 в доме на улице Космонавтов года представлял собой, мягко говоря, не образец служителя закона, очевидно любому мало-мальски здравомыслящему человеку, не потерявшему совесть.

По сути, приговор полностью подтвердил правоту потерпевших. Судья Виктория Губа пришла к выводу, что версия самого Курбанова о том, что потерпевшие напали первыми на полицейского не нашла никакого подтверждения. А доказано то, что Курбанов применил силу и действовал необоснованно.

Потерпевшими признаны и Алексей Зуев, которого сотрудник полиции насильно выволок в тамбур и там избил, и Ирина Голубева, бросившаяся на выручку своему благоверному, и тоже избитая, вдавленная в пол и вскоре прикованная наручниками к Зуеву. Суд признал потерпевшей и племянницу хозяйки комнаты Надежду Голубеву, которая продолжала снимать конфликт на камеру мобильного телефона. Видео прерывается истошным криком Голубевой-младшей в тот момент, когда она увидела, что избивший ее родственников полицейский повернулся к ней и двинулся в ее сторону. В приговоре нашло свое отражение и то, что Курбанов пытался переступить порог жилой комнаты в нарушение 25-й статьи Конституции РФ, чтобы отобрать мобильник, на который велась видеосъемка. Полицейского остановил только окрик его напарника Алексея Лизунова: «Оставь ее, это же ребенок»!

Лизунов, напомним, дал показания против бывшего сослуживца, но после этого работать в Росгвардии больше не смог и уволился. Курбанов сегодня утром в последнем слове обвинил его в трусости.

Счел суд доказанным и применение Курбановым газового баллончика, которым, по словам потерпевших, брызнул в лицо уже скованной наручниками (!) Голубевой-старшей.

Сам сержант в суде стоял горой за то, что баллончик не применял, и у него вообще баллончика не было. Но суд не поверил на основании… показаний других полицейских и материалов проверки Службы собственной безопасности УМВРД РФ по Липецкой области.



Курбанов и его адвокат.



Отдельная тема – исполнение Курбановым закона «О полиции» в той части, которая регламентирует общение стражей порядка с гражданами. После сегодняшнего последнего слова Курбанова мы еще раз перечитали статью 5 закона «О полиции». Она, между прочим, называется «Соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина». Там сказано (пункт 4, подпункт 1): «При обращении к гражданину сотрудник полиции обязан назвать свои должность, звание, фамилию, предъявить по требованию гражданина служебное удостоверение, ПОСЛЕ ЧЕГО сообщить причину и цель обращения».

То есть сначала полицейский должен представиться, а уж потом объяснять, зачем в районе полуночи постучал в дверь. Про начало разговора с людьми со слов «Чё происходит» и «Иди сюда» мы лишний раз писать не будем – здесь все уже сказано.

Провалилась линия защиты потерпевшего (он, к слову, утром горячо благодарил своего адвоката Александра Ретюнских за профессиональную работу), согласно которой в законе «О полиции» якобы не указано, когда именно сотрудник должен представляться. Пусть еще раз перечитают выдержку из закона: СНАЧАЛА представиться, А УЖ ПОТОМ пояснить цель обращения.

Курбанов же считал, что все сделал правильно, когда назвал потерпевшим свою фамилию и должность, уже… после того, как надел на них наручники. Тем более что суд пришел к выводу, что угрозы для Курбанова потерпевшие не представляли.

Статья, по которой сержанта признали виновным, предусматривает от 3 до 10 лет. Поэтому Максим Курбанов еще легко отделался. Почему наказание с учетом возможного было таким мягким? Судья учла и положительные характеристики Курбанова с места работы, и наличие на иждивении малолетнего ребенка, и то, что он ухаживает за престарелыми дедушкой и бабушкой. А, в конце концов, по личному мнению автора этих строк, судья Виктория Губа просто пожалела молодого парня, сочтя, что «его исправление может быть не связано с отбыванием наказания в местах лишения свободы».



Судья Виктория Губа.



Вы, дорогие читатели решайте сами, но у меня не поднимется рука бросить камень в судью за мягкий приговор. Мы писали и ранее, что по-человечески жаль и Курбанова, заигравшегося в «крутого Уокера». Отправлять за решетку молодого человека значило бы навсегда сломать ему жизнь, а так – может еще исправится. Сам же сказал утром, что получил один из главных уроков в своей жизни. Хватит с него месяца с лишним, проведенного в СИЗО и условного срока.



Вообще вся эта история про то, что иногда люди, надев форменную одежду или получив еще какую-то власть над окружающими, теряют связь с реальностью. И думают, что власть – это игрушка, которой, например, можно покарать того, кто тебе не понравился.

Впрочем, история на этом может и не закончится. Сторона потерпевших заявила, что считает приговор слишком мягким и не исключает его обжалования в областном суде.