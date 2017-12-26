Липецкие спасатели получили новую технику

А также показали работу системы «112»

Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2017 год, и постановке задач на будущий прошел сегодня в Липецке .



В мероприятии приняли участие представители региональной и муниципальных властей, руководители главного управления МЧС России по Липецкой области, спасательных служб области, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, руководители пожарно-спасательных и подчиненных подразделений региона.



На базе МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Липецка» они увидели показное занятие по практическому применению ситуационного центра главы Липецка при решении вопросов предупреждения и ликвидации ЧС, а также оценили мониторинг обстановки на территории областного центра с использованием АПК «Безопасный город».



Кроме того, участники сбора посетили Единую дежурно-диспетчерскую службу города Липецка, где им показали работу системы 112 на территории Липецка, порядок действий оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации.



Далее в торжественной обстановке на площади перед зданием Администрации Липецкой области начальникам пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы на вооружение была передана новая специальная техника, в числе которой пожарные автомобили, квадроциклы, а также беспилотные летательные аппараты. Всё это позволит более оперативно доставлять к месту происшествия группы спасателей, а также обеспечит эффективное проведение спасательных работ в труднодоступных местах.



Так же в рамках подведения итогов деятельности Липецкой территориальной подсистемы состоялось награждение победителей конкурсов. За заслуги в развитии и совершенствовании мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах главы городов и муниципальных районов области были награждены памятными медалями МЧС России «85 лет Гражданской обороне».



