Общество

вчера, 19:33

Липецкие спасатели получили новую технику

7 843
#МЧС #112
Липецкие спасатели получили новую технику

А также показали работу системы «112»

Учебно-методический сбор по подведению итогов деятельности Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций за 2017 год, и постановке задач на будущий прошел сегодня в Липецке .

В мероприятии приняли участие представители региональной и муниципальных властей, руководители главного управления МЧС России по Липецкой области, спасательных служб области, председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, руководители пожарно-спасательных  и подчиненных подразделений региона.

На базе МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г.Липецка» они увидели  показное занятие по практическому применению ситуационного центра главы Липецка при решении вопросов предупреждения и ликвидации ЧС, а также оценили мониторинг обстановки на территории областного центра с использованием АПК «Безопасный город».

Кроме того, участники сбора посетили Единую дежурно-диспетчерскую службу города Липецка, где им показали работу системы 112 на территории Липецка, порядок действий оповещения населения при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации.

Далее в торжественной обстановке на площади перед зданием Администрации Липецкой области начальникам пожарно-спасательных подразделений федеральной противопожарной службы на вооружение была передана новая специальная техника, в числе которой пожарные автомобили, квадроциклы, а также беспилотные летательные аппараты. Всё это позволит более оперативно доставлять к месту происшествия группы спасателей, а также обеспечит эффективное проведение спасательных работ в труднодоступных местах.

Так же в рамках подведения итогов деятельности Липецкой территориальной подсистемы состоялось награждение победителей конкурсов. За заслуги в развитии и совершенствовании мероприятий в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах главы городов и муниципальных районов области были награждены памятными медалями МЧС России «85 лет Гражданской обороне».

7 843
#МЧС #112

Комментарии (7)

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Навальный

сегодня, 03:33
А ведь на этой площади мы могли петь гимн америки
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3,14

сегодня, 03:22
похоже у седого власти больше чем у соловья...
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под мостом от Ц. Рынка - смотрите!!!!!

сегодня, 03:21
Видите Ватсон? Какие фантастическо массивные блоки? Думаете это природа создала? ха-ха...Задумайтесь! т.н. Каменный Лог пересекает весь город! Кто-то в древности "выжег" постройку? Камень в логу - вам любой геолог учёный скажет что это не природное! А тут остатки фантастического фундамента! Египетские пирамиды отдыхают...
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В курсе дела

сегодня, 01:44
Сонный пожарник, ты бы на фасаде снег и лужи лучше бы убирал, тогда и сонным бы не был, и курил бы реже.
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В курсе дела

сегодня, 01:39
Забавно, в каких ЧС планируется применение квадрациклов? А! Наверное для организации активного отдыха разнообразных проверяющих сверху? А уже имеющаяся на вооружении МЧС гусиничная газель кроме публично-народных показух применялись в реальной ликвидации ЧС?
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Сначала убивают друг друга,

вчера, 22:21
Затем технику получают,нахрена она им?
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Сонный пожарник

вчера, 20:19
а кто нас будет спасать от никотиновой зависимости-ауууууууу люди
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