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вчера, 19:32
Липецкая вечЁрка: обещание мэра, авто налётчика и фото с корпоративов
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 25 декабря.
Больше всего внимания липчане уделили подробностям обещания Сергея Иванова. Хоть главу администрации Липецка теперь и назначают депутаты, но мэр продолжает набирать политические очки. Пока обещаниями. На последнем в этом году брифинге в мэрии глава Липецка сообщил о том, что уже в 2018 году в городе начнут реализацию проекта появления скоростного трамвая. А в ближайшем будущем — в январе, Липецк пополнит парк трамваев бывшими в употреблении единицами транспорта.
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про розыск автомобиля участников налёта на ювелирный магазин в Липецке. В салоне "Дэу" находились подложные документы на автомобиль. Полицейские просят всех, кому что-либо известно о личности преступника сообщить об этом в органы внутренних дел.
Активный отклик получила заметка насчет трагедии на дороге. 23 декабря в Чаплыгинском районе на автодороге Чаплыгин – Дубовое 22-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением и съехал в кювет.
Живое обсуждение развернулось по теме подставного пожара, который должен был скрыть жестокое убийство. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 55-летнего мужчины, тело которого было найдено 24 декабря на улице Сырской в Липецке на пепелище сгоревшего дома.
Тем временем немало положительных эмоций у липчан сегодня вызвала новость про отзывы о корпоративах.
Больше всего внимания липчане уделили подробностям обещания Сергея Иванова. Хоть главу администрации Липецка теперь и назначают депутаты, но мэр продолжает набирать политические очки. Пока обещаниями. На последнем в этом году брифинге в мэрии глава Липецка сообщил о том, что уже в 2018 году в городе начнут реализацию проекта появления скоростного трамвая. А в ближайшем будущем — в январе, Липецк пополнит парк трамваев бывшими в употреблении единицами транспорта.
Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про розыск автомобиля участников налёта на ювелирный магазин в Липецке. В салоне "Дэу" находились подложные документы на автомобиль. Полицейские просят всех, кому что-либо известно о личности преступника сообщить об этом в органы внутренних дел.
Активный отклик получила заметка насчет трагедии на дороге. 23 декабря в Чаплыгинском районе на автодороге Чаплыгин – Дубовое 22-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением и съехал в кювет.
Живое обсуждение развернулось по теме подставного пожара, который должен был скрыть жестокое убийство. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 55-летнего мужчины, тело которого было найдено 24 декабря на улице Сырской в Липецке на пепелище сгоревшего дома.
Тем временем немало положительных эмоций у липчан сегодня вызвала новость про отзывы о корпоративах.
Комментарии (1)
Надежда Самсонова
вчера, 20:18
В Ижевске одни троллейбусы и трамваи автобусов совсем мало вот у кого нужно Липецку поучиться с распадом СССР не один из маршрутов не на метр не был сокращен а тут пустозвоны более 10 лет про скоростной трамвай в Липецке говорят зачем СМИ вообще это подхватывают.ответить
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22.12.2017 10:18Общество
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