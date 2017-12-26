Новости в instagram

вчера, 19:32

Липецкая вечЁрка: обещание мэра, авто налётчика и фото с корпоративов

1 1521
#обзор #события #вечЁрка
2
Липецкая вечЁрка: обещание мэра, авто налётчика и фото с корпоративов
Предлагаем вам обзор самых интересных и обсуждаемых новостей Липецка и региона по версии интернет-пользователей в понедельник, 25 декабря.

Больше всего внимания липчане уделили подробностям обещания Сергея Иванова. Хоть главу администрации Липецка теперь и назначают депутаты, но мэр продолжает набирать политические очки. Пока обещаниями. На последнем в этом году брифинге в мэрии глава Липецка сообщил о том, что уже в 2018 году в городе начнут реализацию проекта появления скоростного трамвая. А в ближайшем будущем — в январе, Липецк пополнит парк трамваев бывшими в употреблении единицами транспорта.

Не меньше липчан в понедельник взволновала новость про розыск автомобиля участников налёта на ювелирный магазин в Липецке. В салоне "Дэу" находились подложные документы на автомобиль. Полицейские просят всех, кому что-либо известно о личности преступника сообщить об этом в органы внутренних дел.

Активный отклик получила заметка насчет трагедии на дороге. 23 декабря в Чаплыгинском районе на автодороге Чаплыгин – Дубовое 22-летний водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением и съехал в кювет.

Живое обсуждение развернулось по теме подставного пожара, который должен был скрыть жестокое убийство. Полицейские задержали подозреваемого в убийстве 55-летнего мужчины, тело которого было найдено 24 декабря на улице Сырской в Липецке на пепелище сгоревшего дома. 

Тем временем немало положительных эмоций у липчан сегодня вызвала новость про отзывы о корпоративах.

1 1521
#обзор #события #вечЁрка
2

Комментарии (1)

Комментирование материала доступно зарегистрированным пользователям. Войти на сайт.

Надежда Самсонова

вчера, 20:18
В Ижевске одни троллейбусы и трамваи автобусов совсем мало вот у кого нужно Липецку поучиться с распадом СССР не один из маршрутов не на метр не был сокращен а тут пустозвоны более 10 лет про скоростной трамвай в Липецке говорят зачем СМИ вообще это подхватывают.
ответить

Еще в рубрике

Липчане делятся впечатлениями от корпоративов
#обзор #корпоратив #новый год
Липчане делятся впечатлениями от корпоративов

вчера, 11:07

Новости в instagram
Липецкая вечЁрка: петиция Путину, жертва-загадка и скандал в автобусе
#обзор #события #вечЁрка
13
Липецкая вечЁрка: петиция Путину, жертва-загадка и скандал в автобусе

22.12.2017 18:25

Новости в instagram
Липецк переживает зимний паводок
#наводнение #Опытная #Ниженка
113
Липецк переживает зимний паводок

22.12.2017 16:30

Происшествия
Где в Липецке самые красивые новогодние елки
#Новый Год #елки
36
Где в Липецке самые красивые новогодние елки

22.12.2017 15:25

Общество
Липчане отказались от большого новогоднего праздника
#дискотека #новый год #опрос
25
Липчане отказались от большого новогоднего праздника

22.12.2017 10:18

Общество
Липецкая вечЁрка: подарок от мэра, позорный промах и пикантный вещдок
#обзор #события #вечЁрка
4
Липецкая вечЁрка: подарок от мэра, позорный промах и пикантный вещдок

21.12.2017 20:39

Новости в instagram