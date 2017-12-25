В Липецкой области итоговое сочинение провалили 93 человека

В написании итогового сочинения в Липецкой области приняли участие 4862 человека.

Как рассказал GOROD48 директор Центра мониторинга и оценки качества образования Липецкой области Сергей Жданов, в Липецкой области итоговое сочинение, которое проводилось 6 декабря, успешно написали большинство участников, «незачет» получили 93 человека.



В основной срок в написании итогового сочинения в Липецкой области приняли участие 4862 человека, 32 человека по уважительной причине пропустили сочинение.



Комплект тем итогового сочинения для Липецкой области был следующий: "Когда измену можно простить?", "Какие поступки человека говорят о его отзывчивости?", "Возможно ли счастье, построенное на несчастье других?", "Чем смелость отличается от безрассудства?", "Бывает ли общественное мнение ошибочным?". То есть в комплект тем итогового сочинения были включены по одной теме от каждого общего тематического направления в соответствии с последовательностью направлений: "Верность и измена", "Равнодушие и отзывчивость", "Цели и средства", "Смелость и трусость", "Человек и общество".



Успешное написание итогового сочинения (изложения) является для выпускников допуском к государственной итоговой аттестации. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды вместо сочинения вправе писать итоговое изложение.



Для тех, кто получил "незачёт" или пропустил сочинение по уважительной причине, предусмотрены дополнительные сроки написания итогового сочинения (изложения): 7 февраля 2018 года, 16 мая 2018 года.



