Культура

сегодня, 16:20

В кукольном театре состоялась новогодняя премьера

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#театр #премьера
В кукольном театре состоялась новогодняя премьера

Спектакль «Мишуткино желание» поставлен по пьесе липчанки Элен Кораблиной.

Как сообщила руководитель литературно-драматургической частью Липецкого государственного театра кукол Олеся Ласкателева, в Липецком государственном театре кукол состоялась премьера спектакля «Мишуткино желание» по пьесе липчанки Элен Кораблиной, написанной специально к Новому году. - По сюжету медвежонок первый раз проснулся зимой и задумал отметить Новый год, - рассказывают в театре. - Для этого он попросил своего друга Филина разослать приглашения на праздник Зайчонку, Лисичке, Волчонку и Зайчику. Но старик-филин задремал и потерял заветные приглашения. Конечно, этим не замедлила воспользоваться баба Яга, которая очень хотела попасть на Новый год к медвежонку, но приглашения не получила. Придут ли к медвежонку в гости его друзья и не останется ли он один в Новогоднюю ночь? И какой сюрприз ждет главного героя в конце всей той истории? Это уже узнали первые зрители, которые не только посетили премьерный показ, но и побывали на Новогодней ёлке.
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#театр #премьера

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