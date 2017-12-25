Физики из РФ рассказали о создании оптического компьютера

Российские физики совместно с зарубежными коллегами впервые смогли изучить внутреннюю структуру объемных фотонных кристаллов, которые считаются основой перспективной сверхбыстродействующей электроники.

По словам авторов исследования, понимание структуры позволит начать проектировать оптические компоненты вычислительной техники следующего поколения, в процессорах которой информацию будут нести не электроны, а фотоны, пишет газета «Известия».

«Имея информацию о дефектах структуры, мы можем понять логику, по которой меняется направление движения светового луча. То есть можно попытаться собрать на основе фотонных кристаллов логические схемы», — рассказал сотрудник лаборатории «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС» Илья Беседин.

Он добавил, что исследователи пока не научились контролировать образование дефекта: они могут лишь «попытаться уменьшить его на макроуровне».