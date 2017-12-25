Общество

сегодня, 16:20

Физики из РФ рассказали о создании оптического компьютера

5 151
#новые технологиии

Российские физики совместно с зарубежными коллегами впервые смогли изучить внутреннюю структуру объемных фотонных кристаллов, которые считаются основой перспективной сверхбыстродействующей электроники.

По словам авторов исследования, понимание структуры позволит начать проектировать оптические компоненты вычислительной техники следующего поколения, в процессорах которой информацию будут нести не электроны, а фотоны, пишет газета «Известия».

«Имея информацию о дефектах структуры, мы можем понять логику, по которой меняется направление движения светового луча. То есть можно попытаться собрать на основе фотонных кристаллов логические схемы», — рассказал сотрудник лаборатории «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС» Илья Беседин.

Он добавил, что исследователи пока не научились контролировать образование дефекта: они могут лишь «попытаться уменьшить его на макроуровне».

5 151
#новые технологиии

Комментарии (6)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

злой обыватель

47 секунд назад
Антисоветчик, не путайте хард с софтом. Пентковский - программист. Просто со временем, при наличии технической возможности, многие софтовые вещи переводят в железо ASIC или FPGA. К примеру, те же процессоры i8086 не поддерживали операции с плавающей точкой, которые сначала поддерживались софтово. Но вскоре был разработан арифметический сопроцессор i8087, который выполнял уже железную программу. Все программисты - нули без нашего железа. А железа в России никогда не было и в ближайшем времени не предвидится. ЗЫ: знания и умения имеются. Только поздно уже валить, да и без меня там справятся. А те вещи, что знаю я будут реализуемы только лет через сто.
ответить

Антисоветчик

11 минут назад
злой обыватель, ну Вы не праву, уважаемый. Владимир Пентковский, один их архитекторов платформы Интел. Правда ему пришлось свалить их этой страны. Как и многим тысячам других учёных. Единственное правило, если Вы что-то собой представляете, если у Вам есть знания и умения, валите из этой страны.
ответить

Илье Беседину

20 минут назад
Наш пиндабол с Тербунов уже двадцать лет рассказывает про чудеса. приезжай, вместе будете рассказывать, как наши космические корабли бороздят просторы Липецкой области.
ответить

злой обыватель

27 минут назад
Антисоветчик, про какие процессоры идёт речь? Максимум, на что хватило СССР - слизать кристаллы I8086 и I8088, вышли они под маркировкой КР1810ВМ86 и 88. Сё, что сейчас требуется по оборонному заказу, через подставные фирмы заказывается у Тошибы. Видал я, когда мода на нанотехнологии пошла, на Космонавтов фирмочку, продающую китайские фильтры для очистки воды с нанотехнологиями. Медведь там под вывеской едросовский пририсован был. В России с 70-х годов науки нет и не предвидится в ближайшем будущем, пока страной правят такие доктора липовых наук как Королёв, Мединский и им подобные.
ответить

злой обыватель

37 минут назад
Эту фигню ещё лет десять назад китайские студенты в штатовских университетах сформулировали. А Иосифу Беседину посоветую "попытаться собрать на основе фотонных кристаллов логические схемы". Очередной Селигерский нанотехнолог, пля.)))
ответить

Антисоветчик

39 минут назад
Российские физики вообще молодцы, во всехкомпьютерах их процессоры. Волько два нобелевских лауреата вовремя уехали. Самое лучшее, что можно сделать для развития физика это свалить из этой страны. Хотя это относится и к другим секторам науки.
ответить

Еще в рубрике

В Липецкой области итоговое сочинение провалили 93 человека
#образование #сочинение #ЕГЭ
1
В Липецкой области итоговое сочинение провалили 93 человека

51 минуту назад

Общество
В Липецке в мороз, грязь и снег монтируют детскую площадку
#благоустройство #ЖКХ
20
В Липецке в мороз, грязь и снег монтируют детскую площадку

сегодня, 15:55

Общество
Мэрия не пустит маршрутку в «Университетский»
#автобус #маршрут #инициатива
8
Мэрия не пустит маршрутку в «Университетский»

сегодня, 15:25

Общество
Муниципальные маршруты №№ 1, 7, 325 будут продлены с 28 декабря
10
Муниципальные маршруты №№ 1, 7, 325 будут продлены с 28 декабря

сегодня, 14:54

Общество
На ремонт липецких дорог вышел новый термос-бункер
#дорожные работы
4
На ремонт липецких дорог вышел новый термос-бункер

сегодня, 14:25

Общество
В Липецкой области с ёлками поймали уже 6 человек
#Новый год #ёлка #браконьер
11
В Липецкой области с ёлками поймали уже 6 человек

сегодня, 13:51

Общество