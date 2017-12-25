Устрицы и морская капуста подешевеют в 2018 году

Моллюски и морская капуста могут существенно подешеветь в будущем году в результате снижения НДС на устриц, мидии, гребешки и морские водоросли.

Об этом говорится в проекте постановления правительства, подготовленного Минсельхозом, с которым ознакомились «Известия».



Отмечается, что документ фактически приравнивает моллюсков и морскую капусту к сельскохозяйственной продукции. Согласно проекту Минсельхоза, моллюски (устрицы, мидии и гребешки), а также водоросли (морская капуста), при реализации могут облагаться НДС по ставке 10% вместо 18%.

«Эта инициатива поможет в развитии производства пищевой продукции из морепродуктов. Речь идет в первую очередь о таких регионах, как Приморский край, Крым, Карелия», – уточнила пресс-секретарь ведомства Яна Перепечаева.