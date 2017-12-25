Культура
сегодня, 16:13
В Липецке почтили память известных художников
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Сегодня в Липецкой области отмечают День художника.
В День Художника сотрудники Липецкого областного художественного музея и почитатели таланта народного художника России Виктора Сорокина возложили цветы на могилу живописца, а так же посетили могилу народного художника России скульптора Александра Вагнера.
День Художника традиционно отмечается в Липецкой области 25 декабря в День рождения Мастера — Виктора Сорокина.
Фото lokg.ru
День Художника традиционно отмечается в Липецкой области 25 декабря в День рождения Мастера — Виктора Сорокина.
Фото lokg.ru
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